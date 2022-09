Avellino in crisi, crocevia con l'ACR Messina. Date e orari fino al 20° turno Già a -8 da Catanzaro e Crotone. Ufficiale il cammino biancoverde fino alla prima di ritorno

Nemmeno il tempo di iniziare la stagione, tre turni di campionato ed è già crisi per l'Avellino, che ha salutato Monopoli con la seconda sconfitta in tre uscite, un solo gol realizzato (sul 2-0 in favore dei pugliesi) e un solo punto in classifica, che vale il quartultimo/terzultimo posto condiviso con l'ACR Messina, prossimo avversario, e in attesa di due posticipi del turno infrasettimanale, Foggia - Virtus Francavilla e Giugliano-Picerno.

La gara con i peloritani, guidati dall'ex Gaetano Auteri e reduci dal pari casalingo (1-1) con la Virerbese, risulta già come un crocevia per gli irpini e per il tecnico, Roberto Taurino, ovviamente in discussione e che non ha nascosto la necessità di un cambio di rotta in tempi rapidi dopo le prime tre prestazioni offerte in campionato. Nel frattempo, la Lega Pro ha ufficializzato le date e gli orari dei match fino alla prima giornata di ritorno. In basso ecco il percorso dei lupi, già a -8 dalle prime due della classe a punteggio pieno, Catanzaro e Crotone.

I risultati della terza giornata

La classifica in attesa dei posticipi

Le pagelle di Monopoli-Avellino 2-1