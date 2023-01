Avellino: D'Angelo, rinnovi e le prime uscite, ecco l'evoluzione della rosa Via alla sessione invernale di calciomercato e tra poche ore anche la ripartenza dei biancoverdi

Dopo Natale anche Capodanno va in archivio. È la vigilia della ripresa in casa Avellino perché sarà settimana corta con il match contro la Gelbison è in programma sabato (ore 14.30) al "Guariglia" di Agropoli. È tutto pronto per la ripartenza dei biancoverdi al "Partenio-Lombardi" nelle ore in cui prenderà il via ufficialmente anche la sessione invernale di calciomercato.

Accordi prolungati e il ritorno al "Partenio-Lombardi"

La dirigenza ha ufficializzato i rinnovi con Pasquale Pane fino al 2026, con Agostino Rizzo fino al 2025 e con Antonio Matera fino al 2024. Il club ha anche accelerato per il ritorno di Sonny D'Angelo. Il siciliano dovrebbe essere il primo di diverse pedine pronte all'ingresso nella rosa dell'Avellino. La società ha ormai chiuso l'operazione per il rinnovo di Francesco Maisto, lanciato da Roberto Taurino in prima squadra e che è stata nota positiva a sorpresa in una prima parte di stagione che ha presentato tante ombre e pochi luci nel gruppo biancoverde.

Chi è pronto a salutare l'Irpinia

Daniele Franco potrebbe tornare alla Turris, Giuseppe Guadagni si trasferirà alla Recanatese, Marco Garetto piace a diversi club che puntano alla salvezza tra i gironi B e C. Claudiu Micovschi ritroverà Ezio Capuano a Taranto. Inoltre, la posizione di Julian Illanes sarà valutata lungo il mercato di gennaio. L'argentino è chiuso da Lorenzo Moretti e Simone Auriletto, ormai titolari nella difesa a 4. L'Avellino formato 2023 per l'obiettivo playoff prende già forma.