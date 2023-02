Avellino: l'incognita Tito verso la gara con la Viterbese Due allenamenti alle 14.30, poi sabato alle 11 la rifinitura verso la sfida con i laziali

Allenamento nel primo pomeriggio, anche domani, prima della rifinitura, in programma sabato (ore 11), e l'Avellino punta a recuperare le prime pedine dopo aver reinserito in gruppo Antonio Di Gaudio e aggiunto Edoardo Sottini. L'ultimo acquisto biancoverde nella sessione invernale di calciomercato ha completato il programma specifico sotto la supervisione del responsabile performance del club irpino, Pietro La Porta, e potrebbe risultare come un jolly verso la gara con la Viterbese.

L'esterno si è fermato nel primo allenamento settimanale

La settimana di allenamenti si è aperta con due infortuni. Se per Davide Mazzocco il fastidio al polpaccio appare minimo (ieri il centrocampista ha lavorato a parte con Marcello Trotta, ma per semplice gestione dei carichi di lavoro e, quindi, non c'è particolare preoccupazione nello staff tecnico e medico), è attesa per Fabio Tito. L'assenza dell'esterno difensivo sinistro si è fatta sentire e non poco nella gara persa a Cerignola e la botta alla schiena, rimediata nel primo allenamento settimanale, lo ha portato al riposo, osservato nella giornata di ieri: riprova dello stop e delle costanti valutazioni tra infermeria e campo per Massimo Rastelli.

Le soluzioni nel caso di forfait

Nel classico 4-3-3 Tito risulta come l'unico vero terzino sinistro. Sottini può sostituirlo, ma visto l'ingresso in gruppo avvenuto solo martedì appare difficile come scelta dal primo minuto. Simone Auriletto sull'out può essere una soluzione per confermare la staffetta tra Manuel Ricciardi e Agostino Rizzo sull'altra corsia.

Dall'infermeria

Nel frattempo, Antonio Matera prova ad accelerare, ma anche ieri ha svolto differenziato. Inoltre, conferma delle terapie per Ramzi Aya e Jacopo Dall'Oglio: il centrocampista ha chiarito sui social l'entità dell'infortunio e i motivi del lungo stop.