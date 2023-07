Avellino: pronti altri due annunci, la prospettiva verso Palena La preparazione precampionato dei biancoverdi inizierà domenica a Palena

Nella giornata di ieri l'Avellino ha ufficializzato due ingressi, già chiari da giorni, quelli del portiere Simone Ghidotti, in prestito dal Como, e del trequartista Felice D'Amico, a titolo definitivo dalla Sampdoria e con un contratto triennale, ma è arrivata anche l'accelerazione per Luca Palmiero. Il classe '96 sarà il playmaker nel 4-3-1-2. Il nativo di Mugnano di Napoli saluterà il Pescara e si legherà all'Avellino. Manca solo l'annuncio per il centrocampista e Ignacio Lores Varela. Il jolly offensivo uruguagio firmerà un contratto biennale con opzione per il terzo anno.

In ritiro solo chi farà parte del progetto tecnico 2023/2024

Manca sempre meno al ritiro di Palena, in programma da domenica fino al 30 luglio e l'Avellino si avvicina al raduno con cinque volti nuovi già ufficializzati e due profili, Varela e Palmiero, destinati all'annuncio nelle prossime ore. Allo scoccare della preparazione precampionato la dirigenza biancoverde voleva presentarsi sin da subito con un organico rimodulato e con gerarchie già definite.

All'appello manca l'alternativa per il fascia sinistra e per Fabio Tito, la quarta punta, un giovane in grado di completare il pacchetto degli attaccanti con Cosimo Patierno, Michele Marconi e Marcello Trotta, e il terzo portiere. Si conferma la ricerca dell'equilibrio tra acquisti e cessioni e per Palena Giorgio Perinetti vuole contare solo su chi sarà poi nella rosa 2023/2024, sui calciatori al centro del progetto tecnico. Si proverà, quindi, accelerare sul fronte uscite. Richard Marcone è vicinissimo al Sorrento, Daniele Franco è pronto al secondo ritorno alla Turris e Julian Illanes è destinato alla cessione al Gubbio.

La rosa reparto per reparto

Portieri

Confermati: Pane (2026)

Volti nuovi: Ghidotti (2024, in prestito dal Como)

In uscita: Marcone (2024)

Difensori

Confermati: Auriletto (2024), Ricciardi (2024), Tito (2024), Benedetti (2025), Moretti (2025, diritto di recompra Inter)

In uscita: Zanandrea (2024), Aya (2025), Illanes (2025), Rizzo (2025)

Volti nuovi: Cancellotti (2025), Mulè (2026)

Centrocampisti

Confermati: Matera (2024), Dall'Oglio (2025), D'Angelo (2025), Mazzocco (2025), Maisto (2026)

In entrata: Palmiero

In uscita: Casarini (2024), Franco (2024)

Ceduti: Garetto al Renate

Attaccanti

Confermati: Russo (2024 verso il rinnovo 2026), Trotta (2024), Marconi (2025)

Volti nuovi: Patierno (2025 più opzione per il 2026), D'Amico (2026)

In entrata: Lores Varela (2025 più opzione per il 2026)

In uscita: Guadagni (2024), Kanoute (2024), Micovschi (2024), Murano (2024), Plescia (2024), Tounkara (2025)

Ceduti: Ceccarelli al Picerno