Avellino: spunta un attaccante già in doppia cifra in campionato Calciomercato: il club biancoverde al lavoro anche per il reparto offensivo

Alcuni dubbi determinati dall'influenza e dagli infortuni: l'Avellino però accelera verso la sfida con il Latina, in programma sabato pomeriggio (ore 16.15) al "Francioni". Subito dentro Daniele Liotti e Antonio De Cristofaro per gli allenamenti e con la prospettiva di esordire in maglia biancoverde nel primo match del 2024 e c'è la pista che porta ad Ernesto Starita per l'attacco. Undici reti in diciannove presenze nella prima parte del campionato: numeri importanti per il partenopeo classe '96, in scadenza con il Monopoli (contratto fino al 30 giugno 2024) e ora nelle idee dei lupi.

Niente tifosi in Curva Sud con la Juve Stabia

Nel frattempo la Corte Sportiva d'Appello ha respinto il ricorso dell'Avellino. La gara tra i lupi e la Juve Stabia si giocherà con la Curva Sud del Partenio-Lombardi priva di spettatori. Per l'impianto sportivo ci sarà però un aumento di capienza nelle due tribune. Nella gara con il Sorrento c'è la prospettiva da 9mila posti a disposizione. In casa Juve Stabia sono ufficiali gli accordi con il centrocampista Nicola Mosti e con l'attaccante Andrea Adorante, che arrivano in prestito rispettivamente dal Modena e dalla Triestina.