Un ultimo acquisto per l'Avellino con altre 6 pedine in uscita: lo scenario Alle 20.45 via al girone C con tre sfide: lupi con lo sguardo rivolto al "De Cristofaro"

L'Avellino vuole siglare un ultimo acquisto per la sessione estiva di calciomercato e dovrà attendere presumibilmente lo sviluppo del primo weekend di campionato. Alle 20.45 inizierà il torneo di Serie C e per il girone C ecco le gare Latina - Casertana, Juventus Next Gen - Audace Cerignola e Giugliano - Taranto. Il club irpino guarderà con attenzione la sfida del "De Cristofaro" perché l'obiettivo biancoverde per la difesa, Patrick Enrici, è a disposizione dello staff tecnico della società ionica per il primo turno della stagione regolare.

Enrici dal Taranto: Sacco al club ionico e piace Llano

Enrici, in compagnia di Michael De Marchi, è destinato all'uscita dalla rosa del Taranto subito dopo la gara contro i tigrotti. Il club rossoblu ha ufficializzato gli accordi con Claudio Vaughn, Giuseppe Giovinco e Ottavio Garau nella giornata di ieri dopo quello con Francesco Sacco proprio dall'Avellino: un'operazione che si conferma propedeutica all'accelerazione per Enrici in biancoverde, ma a questo punto solo da lunedì prossimo. C'è anche il profilo di Manuel Llano nella serie di contatti tra l'Avellino e il Taranto.

Cionek, Dall'Oglio, Llano, Marconi, Pane e Lores Varela

Nel frattempo, dopo la cessione in prestito con diritto di riscatto di Erasmo Mulè al Pescara e la risoluzione consensuale con Davide Mazzocco, poi ufficializzato dal Foggia, restano 6 calciatori legati all'Avellino, ma fuori dal progetto tecnico e da cedere per evitare fuori lista lungo il campionato. A Llano si aggiungono Thiago Cionek, Jacopo Dall'Oglio, Ignacio Lores Varela, Pasquale Pane e Michele Marconi.