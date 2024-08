Avellino: è il giorno di Enrici, ma non solo. C'è un cambio di prospettiva Confronto proprietà-squadra al "Partenio-Lombardi" con un summit di mercato

È praticamente tutto definito per lo scambio tra l'Avellino e il Taranto con l'arrivo di Patrick Enrici in Irpinia e la cessione di Ignacio Lores Varela al club ionico da parte dei lupi. L'uruguagio era da settimane fuori dal progetto tecnico e punterà al rilancio in rossoblu dopo l'ultima stagione che l'ex Cittadella ha praticamente chiuso nel febbraio scorso con l'infortunio al ginocchio destro e l'intervento in artoscopia. Varela era poi rientrato in gruppo per gli allenamenti sul finale della stagione regolare senza mai trovare spazio con una squadra oramai definita e lanciata verso i playoff.

Sannipoli di nuovo in uscita

Enrici è il profilo immaginato da giorni dalla dirigenza dell'Avellino. Il piemontese classe 2001 entra nella rosa biancoverde per il ruolo di terzo difensivo di piede sinistro, spot che vede titolare Paolo Frascatore dal gennaio scorso. Nel frattempo sembrano profilarsi nuove cessioni con Varela al Taranto e Pasquale Pane all'Altamura. Ieri la proprietà ha prima incontrato i calciatori per poi confrontarsi con lo staff tecnico e dirigenziale. C'è la Reggina per Jacopo Dall'Oglio, su Michele Marconi ci sono Pescara e Picerno, mentre Daniel Sannipoli, che pochi giorni fa era stato indicato da dirigenza e staff come il vice Tribuzzi per la fascia destra, appare nuovamente in uscita. La prestazione sottotono offerta a Picerno ha determinato il cambio di prospettiva per il capitolino. C'è, quindi, l'opportunità di un volto nuovo anche per la corsia destra. Tribuzzi è al lavoro per tornare quanto prima in gruppo dopo la lesione al retto femorale rimediato nel match con il Pontedera.