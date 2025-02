FOTO | Avellino: dal rischio di un pari da -7 alla gioia anche con le lacrime Vittoria preziosa dopo una settimana difficile e un finale di gara da botta e risposta

Quanto raccontato da Riccio nel post-gara ha certificato la grande attesa del match e l'importanza dei tre punti conquistati dall'Avellino contro il Crotone con il risultato di 2-1. Biancolino ha dovuto seguire i suoi ragazzi dalla tribuna stampa della Tribuna Terminio e la commozione per lo sforzo prodotto, probabilmente anche per il rischio del pari finale trasformatosi in gioia dopo pochi istanti con il gol vittoria sull'asse Cagnano-Patierno, ha dominato la scena nei minuti successivi al triplice fischio per la squadra e lo staff.

L'evoluzione del modulo

Il gol di Vinicius al minuto 88 a gelare il "Partenio-Lombardi" e un Avellino in controllo, ma abile a resettare subito e a calarsi nell'assalto inaspettato a cui si è ritrovato costretto: la "confusione" di Foggia ha lasciato spazio ad un gruppo che in una settimana ha vissuto momenti di confronto e ha definito un restart. Nel post-gara Cagnano non ha nascosto l'evoluzione tra il ko dello "Zaccheria" e la vittoria ottenuta con il Crotone con la ripartenza dal 4-3-1-2 per la prima parte del match (con Panico alle spalle di Patierno e Lescano) e con il ritorno al 4-2-3-1 (anche 4-3-2-1) che ha garantito tanto nella ripresa. L'obiettivo di risultare camaleontico ha pagato, ma la soluzione dell'unica punta con la batteria di trequartisti/esterni alle spalle sembra essere quella utile per pungere con convinzione.

Il rischio del -7 dalla vetta in pochi istanti

Il ritorno di Palmiero e De Cristofaro si è avvertito con decisione lungo i 90 minuti. Palumbo dalla panchina vale come un jolly che può fare davvero la differenza nel rush finale della stagione regolare. D'Ausilio è a caccia della miglior condizione, ma lo sprint nel finale ha permesso tranquillità per confermare il risultato. L'Avellino si è salvato, al 90' e in due minuti, dal pericolo di ritrovarsi a -7 dalla vetta. Il -5 si conferma all'apertura della nuova settimana dopo il 5-1 del Cerignola sulla Turris, arrivato poco dopo al "Monterisi". Proprio sul futuro dei corallini e del Taranto c'è l'attesa legata alle nuove scadenze in giornata.

La fotogallery del match | E tu c'eri al Partenio?