Avellino: lunedì la sfida contro il Potenza, le scelte per la mediana Si accelera al "Partenio-Lombardi" per la sfida casalinga contro i lucani

Sviluppo della preparazione che prosegue al “Partenio-Lombardi” lontano da occhi indiscreti per l'Avellino lanciato verso l'occasione del sorpasso e del primato. Lunedì sera (ore 20.30) sarà sfida casalinga contro il Potenza e Biancolino non potrà contare sullo squalificato Palmiero. Palumbo appare in vantaggio su Armellino per la maglia da titolare al centro della mediana con Rocca mezzala destra e Sounas mezzala sinistra. In attacco si va verso la conferma di Panico trequartista, sempre più a suo agio nel ruolo per qualità e quantità, alle spalle di Lescano e Patierno. D'Ausilio risulta come jolly dalla panchina almeno nelle idee pre-gara. Nel frattempo non passa inosservato il rischio concreto di un rush finale di campionato senza trasferte per i tifosi irpini. Per la prossima gara casalinga è stato ufficializzato il divieto di vendita dei biglietti per i residenti in provincia di Potenza. Per i supporter dell'Avellino sembra profilarsi lo stop per la trasferta a Catania e anche per la gara con il Sorrento. I costieri disputano le gare casalinghe al "Viviani" di Potenza e in virtù della decisione assunta nelle ultime ore per i tifosi lucani appare naturale la prospettiva per la trasferta biancoverde. Testa, intanto, al campo per l'Avellino verso un Monday Night spartiacque.