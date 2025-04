Avellino in B, D’Agostino: "Gioia immensa, lo merita la città" Molto emozionato il patron dei lupi che abbraccia Biancolino: "Ci ha creduto dal primo momento"

L’Avellino torna in serie B. Fatica a contenere le proprie emozioni Angelo Antonio D’Agostino, patron dei lupi, presente a bordocampo al triplice fischio finale nella sfida con il Potenza che ha cancellato le delusioni e riapre le porte della cadetteria. “C’è grande emozione, ce l’abbiamo fatta. Sono molto contento, per me, per la società, per lo staff tecnico, per i calciatori per tutti. Lo merita la piazza, lo merita la tifoseria”.

Il primo abbraccio del presidente è riservato a Raffaele Biancolino: “Era molto emozionato, lo capisco perché ci ha creduto tanto dal primo momento”. Tanta la fame di riscatto, con il patron che si è lasciato andare poi all’emozione sotto lo spicchio di tifosi presenti al seguito della squadra.