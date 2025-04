Avellino in B, capitan Armellino: "Vincere qui ha un sapore diverso" Le parole del leader: "Due anni difficili ma ora ci godiamo questo momento incredibile"

La fascia da capitano sul braccio. Marco Armellino la stringe forte. Poi indossa la maglia celebrativa e ripensa cosa è stata la sua stagione: "Ovunque sono andato il primo anno ho sempre vinto. Però, averlo fatto qui alla seconda stagione, forse ha ancora più sapore. Ora vogliamo goderci questa festa, vogliamo prenderci tutto il calore di questa gente che ha dato l’anima per noi fino alle sfide di Supercoppa che saranno l'occasione per stringerci al nostro popolo”.

Tante le difficoltà così come le ambizioni dei lupi di poter sognare il ritorno in cadetteria. “Sono stati due anni difficili, passati sempre a rincorrere. Finalmente riportiamo questa piazza dove merita, ovvero in serie B. La scorsa stagione ci siamo andati molto vicini, quest’anno nonostante tante difficoltà siamo ripartiti. Poi con Biancolino abbiamo svoltato e ora ci godiamo tutto questo”.

Iannarilli: “Vincere qui ha un sapore diverso”

A mettere le mani sulla promozione in serie B ci ha pensato Anthony Iannarilli. Nonostante il suo passato alla Salernitana, l’estremo difensore si è preso i pali dei lupi e a suon di parate ha condotto la squadra ad un romantico ritorno in cadetteria: “Vincere qui non è come da altre parti. Abbiamo sofferto ma alla fine ci prendiamo una vittoria meritata. Non è stato un campionato semplice, ora però è il momento della festa. Ed immagino cosa sarà Avellino in questo momento”.

