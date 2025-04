Avellino in B, i gemelli del gol Patierno e Lescano: "Dato tutto per il Lupo" I due bomber in coro: "Tutti dicevano che ci saremmo scontrati: siamo stati due fratelli"

I gemelli del gol. Cosimo Patierno e Facundo Lescano si stringono la mano. “Siamo stati due fratelli”. Il primo era il numero nove che ha accompagnato l’Avellino nella complicata partenza stagionale, quando la serie B sembrava solo un miraggio. Facundo Lescano invece è stato il grande investimento di gennaio, l’elemento in più per continuare la rincorsa alla serie B. Alla fine festeggiano insieme, felici di aver messo i mattoni per costruire il sogno a suon di gol. “Ho accolto Facundo come un fratello – ammette Patierno -. Quando ho saputo che c’era una trattativa in corso con il Trapani gli ho chiesto di venire perché immaginavo che ci avrebbe aiutato per realizzare questo sogno. Dopo tante difficoltà finalmente siamo in serie B e ce la teniamo stretta”.

Patierno: "Avellino mi ha dato tanto"

Per Patierno la cadetteria è un sogno che si realizza, una gioia troppo grande con dedica speciale. “Penso alla piazza, alla tifoseria: so che è stato sempre amore e odio ma qui la gente mi vuol bene davvero e me l’ha dimostrato sempre. Mi ero ripromesso di riportarli in serie B e per questo voglio ringraziare tutti, partendo dalla mia famiglia che sognava di vedermi in cadetteria. Poi chissà, magari l’anno prossimo…”

Lescano: "I lupi la scelta migliore che potessi fare a gennaio"

Per Facundo Lescano invece la mossa di gennaio è stata quella vincente. “Devo ringraziare Patierno perché tutti dicevano che avremmo litigato ed invece mi accolto come un fratello minore e mi ha aiutato tanto ad integrarmi. Un pezzo del campionato è anche suo”. E ora c’è il sogno serie B da realizzare: “Ho dato tutto per questa maglia, ho sofferto tanto in carriera e ora mi prendo questa grande gioia, ringraziando chi mi ha voluto qui ad Avellino”.

