Avellino in B, l'omaggio del ministro Piantedosi: "Irpinia tenace e vincente" "Danno lustro a un’intera provincia e ci fanno sognare ulteriori traguardi"

«Mi sono complimentato con il presidente D’Agostino per la meritata promozione in serie B dell’Avellino, un grande risultato conquistato con una giornata di anticipo dopo un campionato fantastico. I lupi biancoverdi, simbolo di una Irpinia tenace e vincente, danno lustro a un’intera provincia e ci fanno sognare ulteriori traguardi». Lo ha scritto sui social il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi che ha voluto celebrare la vittoria del campionato di serie C dell'Avellino ed il ritorno in serie B.