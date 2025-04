Avellino in B, Biancolino: "Vittoria del destino, realizziamo un sogno" Le lacrime del tecnico al triplice fischio: "Riporto i lupi dove li avevo lasciati"

La mano sul petto, le lacrime a segnare il volto. Raffaele Biancolino aspetta con ansia il triplice fischio finale, sguardo sul terreno di gioco prima di scoppiare in un pianto liberatorio. Dalla Primavera all’esordio tra i professionisti, dai giovani talentini dei lupi ad allenare al prima squadra e raggiungere il sogno della serie B. D’Agostino lo applaude: “Ci ha creduto dal primo momento, ora deve godersi la festa”.

“Vittoria scritta nel destino”

Biancolino si stringe con il suo staff mentre la torcida irpina canta: "L’anno prossimo si gioca di sabato”. L’allenatore tira il fiato e si gode la festa: “Il destino ha voluto questo, riportare questa magia dove l’avevo lasciata. Emozioni uniche perché questo popolo merita questo ed altro. E’ una vittoria importantissima per una piazza che ha sofferto tanto, questa serie B pesa tanto soprattutto dopo la rabbia e le sofferenze. Ci ho sempre creduto dal primo giorno per riportare in alto il nome di questa città quanto più alto possibile”.