Avellino in B, parte la festa: urlo liberatorio in città e al "Partenio" Fuochi d'artificio e caroselli per celebrare il ritorno tra i cadetti

Alle 20.30 in punto, quando Ubaldi di Roma ha decretato il triplice fischio di Sorrento-Avellino (1-2), è iniziata la grande festa del popolo biancoverde. Dopo 7 anni di attesa la società irpina ritorna in serie B. Gioia grande che ha virtualmente unito Potenza - dove è andato in scena il derby contro i costieri, aperto a 1000 tifosi ospiti - con Avellino dove in questi minuti si stanno vivendo scene di giubilo.

Tra le strade del capoluogo avellinese e nel resto della provincia sono partiti caroselli, accompagnati da cori, fuochi d'artificio e tanto, tanto entusiasmo.

Festa grande anche allo stadio Partenio dove oltre 2mila tifosi hanno seguito la sfida contro il Sorrento dal maxi-schermo installato all'interno dell'impianto per consentire al popoloi biancoverde di seguire insieme la sfida decisiva per il ritorno in B. Applausi, abbracci e qualche lacrima hanno accompagnato i gol di Russo e Lescano, prima dell'urlo liberatorio che ha dato inizio alla festa. L'Avellino torna in serie B!