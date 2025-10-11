Avellino: un difensore può finalmente rientrare in gruppo Weekend di pausa, poi lo sprint verso il derby con la Juve Stabia per i lupi

Fine settimana di gestione, in attesa del via della preparazione vera e propria per il derby del "Menti". L'Avellino è reduce dall'allenamento congiunto con il Napoli a Castel Volturno e spera di recuperare qualche pedina iniziando a svuotare l'infermeria, sempre piena, sin dalla preseason. Michele Rigione appare destinato al ritorno in gruppo. Come rimarcato in una conferenza pre-gara da Raffaele Biancolino, uno stop di cinque giorni verso l'esordio in campionato si è trasformato in lungo percorso ai box, ma l'infortunio al soleo sembra ormai in archivio. Il difensore attende l'ok dello staff medico con Gennaro Tutino da sprint nelle sedute al "Partenio-Lombardi". Solo a ridosso del match di Castellammare, l'Avellino capirà se davvero l'attaccante partenopeo potrà entrare per la prima volta nell'elenco dei convocati. È certo comunque l'ingresso a stretto giro per l'ex Sampdoria con l'operazione alla caviglia che ha generato quanto desiderato dal calciatore e dal club. Ripartenza del torneo con il derby tra la Juve Stabia e l'Avellino, in programma sabato prossimo al "Menti" e calendario che ha preso forma fino al termine dell'anno solare.