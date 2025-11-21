Avellino, Cagnano e la ferita nel derby: foto dopo l'esclusione dai convocati Lo scatto della gara con il Benevento con i 7 punti di sutura

La vigilia di Avellino-Empoli presenta ulteriori dettagli e potenziali risposte. "Sicuramente si alzerà un polverone. Credo che Rigione, Cagnano e Manzi non saranno convocati perché in questo momento non mi danno quello che chiedo": ecco quanto anticipato da Biancolino verso l'elenco dei convocati che sarà diramato dal club nel tardo pomeriggio e poco dopo la conferenza del tecnico Cagnano ha pubblicato una foto social senza didascalia che richiama alla ferita rimediata alla testa nel derby vinto dall'Avellino contro il Benevento il 31 marzo scorso. Nessun riferimento esplicito, ma arriva un segnale da parte del terzino sinistro che, per scelta tecnica, non farà parte del gruppo che domani (ore 15) affronterà i toscani al "Partenio-Lombardi". L'Avellino sarà chiamato a un nuovo equilibrio e a un rilancio alla ripresa del torneo dopo la sconfitta rimediata a Cesena prima della sosta Nazionali.