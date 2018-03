Europe Cup | Scandone, ai quarti c'è Utena: il quadro completo Le date dei quarti per Avellino, la curiosità dei risultati tra Champions e Europe Cup

di Carmine Quaglia

Con la vittoria al "Falcon Club" di Minsk contro lo Tsmoki - risultato di 72-81 in Gara 2 (151-142 in aggregato), la Sidigas Avellino ha staccato il biglietto utile per l'accesso ai quarti della FIBA Europe Cup, in cui i lupi affronteranno la Juventus Utena. Felicità, ma anche tanta concentrazione tra i biancoverdi come emerge dalle parole di coach Sacripanti e di Filloy. In serata, da Monaco di Baviera, la Federazione Internazionale della Pallacanestro ha annunciato il quadro completo relativo agli accoppiamenti dei quarti di finale della competizione. Mercoledì 21 marzo, la Scandone sarà ospite della Juventus Utena. Gara 1 in Lituania, mentre Gara 2, il match di ritorno, è fissato per mercoledì 28 marzo al PalaDelMauro. Sfida interessante sarà quella tra la Reyer Venezia, sconfitta dal Kormend, ma avanti per il divario positivo della prima gara, e i russi del Nizhny Novgorod che annovera nel roster l'ex Reggio Emilia, Vladimir Veremeenko. A completare il tabellone, il confronto tra il Mornar Bar (Montenegro) e il Donar Groningen (Olanda) e quello tra i danesi dei Bakken Bears e i francesi dell'ESSM Le Portel. I transalpini hanno superato per 100-81 la Dinamo Sassari che perde per la differenza canestri (ribaltato il +17 dell'andata al PalaSerradimigni) ed è fuori dall'Europa. La sfida tra Bakken e Le Portel è legata al quarto di finale tra Juventus e Avellino che si ritroveranno dopo i match giocati nella regular season della Champions 2016/2017.

La curiosità - Emerge una particolarità dalle sfide giocate per gli ottavi di Basketball Champions League e quelli di FIBA Europe Cup. Del girone D di Champions, che vedeva la partecipazione della Sidigas e chiuso al quinto posto dagli irpini, la sola Scandone resta in corsa in Europa. Il Besiktas, il Nanterre, il Nymburk e lo Zielona Gora sono stati eliminati agli ottavi della prima competizione FIBA, rispettivamente, dal Bayreuth, dal Banvit, dall'AEK Atene e dal Monaco, mentre Ostenda, retrocessa con Avellino in Europe Cup, è stata eliminata negli ottavi dal Mornar Bar.

Italiane in Europa - E' stata una serata importantissima anche per la Grissin Bon Reggio Emilia che, dopo aver vinto Gara 1 e perso Gara 2 in Russia, ha vinto la "bella" (serie al meglio delle 3 gare) contro lo Zenit San Pietroburgo con il risultato di 105-99 e vola in semifinale di Eurocup. I reggiani di coach Menetti affronteranno, sempre in una serie al meglio delle 3 sfide, il Lokomotiv Kuban dell'ex Scandone, Joe Ragland. Da questa sera, sono 4 le formazioni italiane in Europa: Milano nella regular season dell'Eurolega (senza chance play off), Reggio Emilia in semifinale di Eurocup e il duo Avellino-Venezia nei quarti di Europe Cup.