Varese-Avellino 82-75, Caja: "Vinto con merito, Okoye super" Le parole del coach della Openjobmetis dopo il successo sulla Sidigas Avellino

di Carmine Quaglia

"Sono ovviamente molto soddisfatto. Faccio i complimenti alla mia squadra per come ha interpretato il match". Così, in sala stampa, si è espresso il coach della Openjobmetis Varese, Attilio Caja, al termine del match vinto dai biancorossi sulla Sidigas Avellino: "Abbiamo giocato con un'energia pazzesca in difesa e con una incredibile lucidità in attacco. - ha spiegato Caja - E' testimoniato dai 19 assist e dalle 12 palle perse. Aver vinto contro Avellino che tira con il 53 per cento da 3 e con il 50 per cento totale rende merito alla forza della nostra squadra. La Sidigas ha giocato da grande squadra, noi siamo estremamente felici. Sono orgoglioso dei miei ragazzi e di tutto quello che fanno: sono eccellenti durante la settimana. Ho finito gli aggettivi per ringraziarli. Ho avuto un qualcosa da tutti. Anche Ferrero, lontano dalla condizione ideale, ha realizzato e dato minuti di riposo a Vene che era finito dopo il gran lavoro difensivo che ha svolto. Le giocate difensive di Avramovic sono state molto importanti. C'è, ovviamente, la prova superlativa di Okoye, ma stasera tutti hanno fatto molto bene. E' stata una grande partita che abbiamo condotto dall'inizio alla fine e che abbiamo vinto con merito contro una grande squadra".

