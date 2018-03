Milano vince al PalaDelMauro: Scandone ko 75-82 Non bastano Rich e Fesenko (21 e 16 punti). L'Olimpia rafforza il primato

di Carmine Quaglia

Ultimo quarto - Scrubb apre il periodo con la conclusione della parità da oltre l'arco. Micov e Jerrells realizzano per il nuovo +5 milanese (57-62 al 33'). Pascolo risponde a Rich e si conferma il +5 EA7 al 34' (60-65). Jerrells e Tarczewski realizzano in appoggio e con schiacciata per il massimo vantaggio ospite: +8 Milano (61-69 al 25'). Non basta un time-out alla Scandone per ritrovare subito la scia: Jerrells appoggia la doppia cifra di vantaggio (61-71 al 34'). Rich è l'unica risorsa offensiva di una Sidigas sotto di 10 al 37' (65-75). Ancora Rich per il -9: restano 62 secondi di gioco. Finale di 75-82 per Milano. Sesta vittoria consecutiva per l'Emporio Armani, Sidigas ko.

Terzo quarto - In avvio di frazione, Milano firma il sorpasso a quota 38. Wells trova la risposta di Goudelock dall'altra parte, poi Fesenko appoggia, con l'aiuto del ferro, il 43-41 al 23'. Rich piazza il +4. Goudelock si conferma da oltre l'arco, Fesenko schiaccia in alley-oop (47-44 al 24'). Cinciarini rilascia il -1 dalla media, poi la firma di Wells, valida per l'irregolarità difensiva dell'EA7 vale il 51-48 al 27'. Fitipaldo sfida Micov e appoggia il nuovo +3 Avellino. Rapide incursioni dell'Olimpia regalano il nuovo sorpasso con il tocco di Pascolo (53-54 al 29'). Con le realizzazioni a cronometro fermo, Milano chiude avanti il terzo periodo con il parziale di 54-57 al 30'.

Secondo quarto - Zerini commette due falli su Bertans (tre penalità in poco più di 11 minuti). Milano è sotto di 3 (20-17). Abass è super a rimbalzo e con un tocco all'anello firma il -1 meneghino (22-21 al 12'). La tripla di D'Ercole ricarica l'attacco irpino (27-25 al 15'). Rich realizza per il 34-31 al 18'. Cusin entra in gioco nel secondo periodo e si ritrova subito con tre falli, ma risponde a Fesenko con un potenziale gioco da 3 punti, chiuso positivamente dal lungo di Pordenone. Le squadre tornano negli spogliatoi con il punteggio di 37-34. Lawal è a referto, ma non scenderà in campo.

Primo quarto - Avellino colpisce con regolarità e con distribuzione (a segno Rich, Filloy, Fesenko e Filloy). Pianigiani chiama time-out per Milano al 4' sull'11-5. La tripla di Cinciarini trova la risposta di Thomas Scrubb. Kuzminskas segna e subito fallo, ma non realizza il libero aggiuntivo. Stessa soluzione per Gudaitis che però completa il gioco da 3 punti per il 14-13 al 7'. Scrubb è il più continuo tra i lupi (19-13 Avellino al 9'). I liberi di Gudaitis chiudono il primo periodo (19-15 al primo intervallo.

Anteprima

Alle 17 la palla a due di Sidigas Avellino - Emporio Armani Milano, big match del 23° turno di Serie A. La Sidigas punta ad accorciare il divario dalla vetta, lontana 4 punti e occupata dall'Olimpia e dalla Reyer Venezia. Al PalaDelMauro, prima della palla a due sarà osservato un minuto di silenzio in memoria di Marco Solfrini. Milano si presenta ad Avellino senza Jordan Theodore a referto.