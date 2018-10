Notte Champions: la Scandone in Germania per bis e riscatto Lupi a Ludwigsburg (palla a due ore 20) dopo il blitz a Nizhny Novgorod e per cancellare Cremona

di Marco Festa

Alle 20 la palla a due di MHP Riesen - Scandone, match valido per la seconda giornata del gruppo A di Champions League. Nella MHP Arena di Ludwigsburg, i biancoverdi di coach Vucinic vanno a caccia del pronto riscatto dopo la sconfitta in campionato di domenica scorsa, a Cremona, contro la Vanoli e per allungare a quota due la striscia di vittorie fuori dai confini nazionali. I lupi arrivano, infatti, alla sfida contro i teutonici con lo score delle vittorie in saldo positivo per effetto del successo all'esordio stagionale nella competizione europea, maturato al termine di due overtime, sul parquet dei russi del Nizhny Novgorod; il roster tedesco ha, invece, perso al debutto nella kermesse continentale cedendo il passo in casa del Banvit dopo aver dilapidato il vantaggio di 22 punti accumulato nel primo quarto. “Sappiamo che andiamo a giocare su un campo ostico ci prepariamo ad affrontare il match consci delle nostre qualità e del lavoro che stiamo portando avanti.” ha dichiarato alla vigilia del match l'assistant coach Francesco Cavaliere, che ha poi sottolineato: “Il Ludwigsburg è una squadra composta da esterni di qualità con tanti punti nelle mani e da giocatori interni molto atipici, che ben vanno a completare il reparto.” In estrema sintesi: vietato abbassare la guardia. Perché dopo il primo stop è già arrivato il momento di riprendere la marcia. E di provare a regalarsi una notte in formato lupo "uber alles".

Foto: Enrico Coppola.