Formia-Avellino, la Scandone può agganciare Pozzuoli e PSA Anticipi con tre sconfitte per le squadre campane: la prospettiva per la gara di Minturno

Alle 18, al Palasport di Scauri-Minturno, la Scandone Avellino sarà ospite del Meta Formia per la chiusura dell'ottavo turno del girone D1 di Serie B. Per i lupi è l'opportunità di trasformare il ruolo di fanalino di coda in un ultimo posto condiviso con la Virtus Pozzuoli e la Partenope Sant'Antimo, ko nella giornata di ieri rispettivamente con la capolista, Sebastiani Rieti, e con la Virtus Cassino. Dal campo sarebbe addirittura l'occasione per il secondo posto in solitaria, ma così non sarà a causa dei 6 punti di penalizzazione.

I convocati biancoverdi per Avellino-Formia: Costa, Trapani, Marra, Riccio, Sousa, Mraovic, Marzaioli, Mazzarese, Ani, Brunetti, Monina, Genovese.

Serie B - Girone D1

Ottava Giornata

BPC Virtus Cassino - Geko PSA Sant'Antimo 78-61

Luiss Roma - Virtus Arechi Salerno 86-69

Virtus Pozzuoli - Real Sebastiani Rieti 62-87

Meta Formia - Scandone Avellino (ore 18)

Classifica

Real Sebastiani Rieti 16 (8 vittorie)

Luiss Roma 8 (4 vittorie, 4 sconfitte)

BPC Virtus Cassino 8 (4 vittorie, 4 sconfitte)

Virtus Arechi Salerno 8 (4 vittorie, 4 sconfitte)

Meta Formia* 6 (3 vittorie, 4 sconfitte)

Virtus Pozzuoli 4 (2 vittorie, 6 sconfitte)

Geko PSA Sant'Antimo 4 (2 vittorie, 6 sconfitte)

Scandone Avellino*/** 2 (4 vittorie, 3 sconfitte)

* una gara in meno

** Scandone Avellino = 6 punti di penalizzazione