Robustelli: "Serie riaperta, vittoria da dedicare agli OF" Il commento del coach biancoverde dopo la vittoria in Gara 3 (Avellino-Reggio Calabria 1-2)

"Siamo riusciti a riaprire la serie, non era scontato". Ecco il commento di coach Rodolfo Robustelli dopo la vittoria in gara 3 della sua Scandone contro la Viola Reggio Calabria: "Non era facile. La voglia di tutti era di non mollare, di non lasciare la serie e di provare a portare la serie a gara 4. - ha spiegato il tecnico biancoverde in conferenza stampa - Abbiamo preso convinzione. Sappiamo che adesso possiamo giocarcela. È stata un'ottima prova di squadra, con tanti giocatori in doppia cifra, un'ottima impronta da parte di tutti. Abbiamo provato ad aggiustare le cose che non avevano dato positività nelle prime due gare. Sembra che ci siamo riusciti. Sappiamo che non è finita, che è ancora in salita. Purtroppo, a Reggio Calabria resta l'opportunità di chiudere la serie in gara 4, ma dobbiamo essere bravi a vendere cara la pelle, a mettere in campo l'energia di oggi e a gestire i momenti di difficoltà come abbiamo fatto oggi. Abbiamo contenuto i rientri della Viola. Sono molto soddisfatto per la prova che abbiamo offerto. Dedico la vittoria agli Original Fans, che ci hanno fatto trovare uno spettacolo fuori il palazzetto, nonostante le difficoltà del momento. So che ci sono sempre vicini. Vedere il palasport vuoto fa male, sappiamo che è qualcosa che è più grande di noi. Abbiamo bisogno dell'affetto e del sostegno dei tifosi per portare avanti questa lotta e salvare la categoria".