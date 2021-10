Maxi incendio ad Airola, fiamme nella zona industriale Numerose squadre dei vigili del fuoco arrivate da tutta la regione. Colonna di fumo altissima. Foto

Numerose squadre dei vigili del fuoco, arrivate da Caserta, Avellino, Salerno e Napoli sono in azione ad Airola per un vasto incendio divampato in un capannone nella zona industriale. Le fiamme avrebbero interessato il deposito di un'azienda in via Sorlati. Un'alta colonna di fumo nero si è alzata nel cielo richiamando l'attenzione di cittadini e automobilisti della trafficata statale Appia.

La colonna di fumo ha raggiunto un'altezza di almeno un chilometro e testimoni riferiscono di averla vista anche dal vicono Casertano, in particolare dalla Valle di Maddaloni.

Al momento non si sa se all'interno dell'impianto ci siano o meno persone ferite. Di certo si sa che i vigili del fuoco intendano, nel giro di pochissimo tempo, evacuare strutture e abitazioni attigue all'impianto in fiamme. Un vigile del fuoco è stato trasferito in ospedale per aver inalato fumo durante le prime fasi dello spegnimento.

Sul posto anche numerose pattugliie dei carabinieri e la Squadra mobile. C'è paura tra i residenti di Airola e dei centri vicini.

IN AGGIORNAMENTO