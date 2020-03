Coronavirus: altri 9 tamponi positivi al Ruggi Sono 71 i tamponi analizzati oggi. I casi in tutta la Provincia di Salerno sono 166

Superati i mille pazienti affetti da coronavirus in Campania. E' stata da poco aggiornata la situazione relativa ai pazienti affetti da Covid-19. L'Unità di Crisi della Regione Campania comunica che, nel pomeriggio, presso il centro di riferimento dell'ospedale Ruggi sono stati analizzati 71 tamponi di cui 9 risultati positivi. Questi casi si vanno ad aggiungere ad altri già accertati in questi giorni, portando a 166 i tamponi positivi in Provincia di Salerno

Intanto all'ospedale Ruggi d'Aragona dopo la chiamata in trincea dell'infettivologo Luigi Greco, è stato richiamato in servizio anche l'ex primario del reparto salernitano di malattie infettive, Nicola Boffa. Il governatore Vincenzo De Luca ha firmato un'altra ordinanza per mettere in pratica nuove restrizioni sul territorio, incrementando l'intervento delle forze dell'ordine e dei militari, varando anche la possibilità di "chiudere" altri tre comuni del Salernitano. La Regione Campania sta seguendo da vicino l'evoluzione della situazione nell'agro nocerino sarnese, in particolare nei territori dei comuni di Pagani, Sant'Egidio Montalbino e Angri.

Tra i comuni più a rischio c'è Pagani con circa 11 contagiati in città. "Tutte le persone che sono state individuate sono obbligate all'isolamento per quattordici giorni come da protocolli. Vi assicuro che vengono ricostruiti, in maniera minuziosa e scrupolosa, i contatti dei positivi nelle ultime settimane ed, avvertiti puntualmente, sono anch'essi obbligati ad un periodo di quarantena". Ha dichiarato il sindaco Salvatore Bottone.

Non solo i contagi, purtroppo, aumentano anche le vittime di coronavirus. E' venuta a mancare nella giornata di oggi una signora, originaria di Sarno ma residente a Nocera Inferiore. A darne l'ufficialità, è stato lo stesso primo cittadino Manlio Torquato. la donna era ricoverata all’ospedale Moscati di Avellino e risultata positiva al test per coronavirus nei giorni scorsi.

Intanto, da oggi, saranno impiegati circa 60 militari dell'esercito italiano nei quattro comuni (Sala Consilina, Caggiano, Atena Lucana, Polla) raggiunti dall'ordinanza di chiusura della Regione Campania.