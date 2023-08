Salernitana-Juventus, asse caldo: ecco i 5 bianconeri che interessano ai granata Proseguono i contatti tra le società in attesa della fumata bianca

Mancano circa tre settimane alla chiusura del mercato e la Salernitana ha messo a segno appena due colpi: uno ufficializzato (Benoit Costil, portiere 36enne di grandissima esperienza internazionale) e l'altro ancora da chiudere per questioni burocratiche (il trequartista 23enne Agustín Martegani, del San Lorenzo, aspetta il suo passaporto italiano). Mancano ancora tanti tasselli sulla scacchiera di mister Sousa, tra titolari e riserve. In questa fase si prova a far leva soprattutto sui prestiti. La società con cui si è maggiormente in contatto è la Juventus. E tra De Sanctis e Giuntoli pare che si sia creato un feeling particolare. Sono ben cinque i nomi di tesserati bianconeri finiti sul taccuino del direttore sportivo della Salernitana.

Hans Nicolussi Caviglia: un bis per affermarsi

Partiamo dal volto conosciuto in casa granata. Parliamo di Hans Nicolussi Caviglia, innesto del mercato invernale che ha fatto molto bene sotto la guida di Davide Nicola, per poi essere relegato in panchina e a un minutaggio inferiore sotto la gestione Sousa. Il giocatore ha una valutazione di due milioni, ma i bianconeri chiedono qualcosa in più. La formula per arrivare al centrocampista può essere quella del prestito secco o del prestito con diritto di riscatto. Per ora, però, Max Allegri lo tiene in considerazione. Il centrocampista ha infatti quello spirito di sacrificio che tanto piace al tecnico livornese. Inoltre, la sua versatilità (può giocare sia come interno di centrocampo, che esterno destro che trequartista) lo rende ancora più appetibile con la funzione di jolly. Sul giocatore 23enne si è piombato anche il Frosinone, ma i granata rimangono in pole position per un eventuale trasferimento.

Fabio Miretti: il sogno dell'estate in granata

L'obiettivo numero uno di questa campagna di trasferimenti è uno dei gioiellini più luccicanti della cantera bianconera: Fabio Miretti. Il forte centrocampista 20enne - già nel giro della nazionale maggiore - è valutato 15 milioni di euro. Una cifra di tutto rispetto che impedirebbe ai granata di comprarlo nell'immediato ma che può essere acquisito attraverso la formula del prestito. De Sanctis spinge per la formula con riscatto, mentre la società torinese punterebbe al prestito secco oneroso o all'inserimento dell'opzione di contro-riscatto (che lascerebbe una sorta di "premio di valorizzazione" alla Salernitana). Miretti ha già calcato per 33 volte il campo della Serie A, mettendo a referto tre assist. Al di là della sua apparizione sporadica sui tabellini, Miretti è un metronomo capace di creare superiorità offensiva e regalare brio alla manovra offensiva. Il suo ruolo naturale è quello di centrocampista centrale (e in questo caso farebbe coppia con Coulibaly) ma può adattarsi anche come trequartista (affiancandosi a Candreva o Kastanos). Meno utilizzato, invece, in veste di mediano.

Matias Soulé: l'ala giovane per mister Sousa

Uno dei ruoli scoperti è quello dell'esterno alto. Insomma: la classica ala. E qui entra il nome dell'argentino Matias Soulé, ala destra, 20 anni, dal juveníl del Vélez, che ha fatto tutta la trafila nei esttori giovanili della Juventus. Soulé, nonostante la giovane età, ha già totalizzato 15 presenze in Serie A, mettendo a referto anche una rete. Soulé ha espresso tutto il suo talento nella UEFA Youth League: in 6 partite giocate ha confezionato 2 reti e 3 assist. Davvero niente male, per l'argentino di Mar de la Plata. La valutazione, però, è altina: 4 milioni di euro.

Felix Correia: tutta la trafila nelle giovanili del Portogallo

Da un estremo (destro) all'altro (sinistro). Per la fascia mancina si fa il nome di Felix Correia, 22 anni ma con una carriera professionale già estremamente ricca. Correia nasce calcisticamente nelle giovanili dello Sporting Lisbona per poi fare la spola tra Manchester (sponda Citizens) e Olanda (all'AZ Alkmaar). Poi, il passaggio alla Juve Next Gen (under 23) e i vari trasferimenti tra Parma e Marítimo. Correia ha già girato mezza Europa e può contare già su 93 presenze ufficiali, condite da 13 gol e 16 assist. Un esterno quindi poliedrico che non disdegna né la conclusione personale né la rifinitura verso il compagno. Correia viene valutato poco più di un milione di euro e potrebbe essere un grande affare a basso rischio. Qui si potrebbe anche andare nella direzione di un acquisto, qualora Giuntoli volesse sfoltire la rosa e tagliare qualche giovane di belle speranze.

Facundo González: peso, centimetri e garra charrúa

Ultimo nome dei cinque bianconeri sul taccuino di De Sanctis è Facundo González (valutazione per 1 milione di euro), difensore uruguaiano roccioso e ben piazzato acquistato pochi giorni fa. La Juve ha preso il giocatore dal Valencia e potrebbe cercargli subito una nuova sistemazione, per farlo crescere e giocare. González è un gigante della difesa, con i suoi 193 cm e una stazza davvero notevole. Impossibile l'acquisto, si valuta solo il prestito secco. Il centrale non ha esperienza nella massima serie e questo potrebbe essere un limite importante, specie nella prima fase di campionato.