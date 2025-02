Salernitana, porte girevoli in attacco: Torregrossa e Kallon possono salutare I granata valutano le soluzioni per i due calciatori

Nel lungo lavoro in uscita che attende il direttore sportivo Marco Valentini, nelle ultime ore è emerso con forza anche l'ipotesi di salutare Ernesto Torregrossa e Yayah Kallon. I due calciatori non sono più centrali nelle rotazioni della Salernitana e potrebbero essere sacrificati per far spazio ad un ultimo colpo in attacco. Soprattuttto Torregrossa, calciatore che occupa una casella nella lista over e alle prese con un semestre granata tutt'altro che indimenticabile. Il Brescia lo ha sondato mentre nelle ultime ore è emersa con forza l'ipotesi Catania.

Resta da capire se il calciatore accetterà il declassamento in serie C. Categoria che potrebbe ospitare anche Kallon. L'esterno, in prestito dal Verona, è stato richiesto dalla Casertana e dalla Feralpisalò. Sul calciatore però resta vivo l'interesse della Juve Stabia.