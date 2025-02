Mercato Salernitana, altra chiusura con beffa: Guessand sfuma per due secondi Si conferma la “tradizione” granata del deposito sul filo di lana

È sfumato per due secondi il tesseramento da parte della Salernitana di Axel Guessand. Il ds Marco Valentini nell'ultima mezz'ora di mercato ha provato ad ingaggiare il giovane difensore dell'Udinese. Le parti hanno raggiunto l'intesa ma il contratto del centrale francese è stato depositato pochi secondi dopo la mezzanotte, facendo saltare il trasferimento in granata del calciatore.

Una dinamica non nuova per i tifosi della Salernitana: due anni fa era stato il deposito del contratto di Simone Verdi (passato al Sassuolo in questa sessione di mercato) a tingersi di giallo, con tanto di ricorso preannunciato dal club campano. Lo scorso anno, sempre a gennaio, fu depositato sul gong il contratto di Shon Weissman, ma in quel caso l'operazione fu completata pochi secondi prima del gong. Nella scorsa estate, infine, fu il contratto di Giulio Maggiore ad essere depositato fuori tempo massimo, facendo saltare il passaggio al Venezia del centrocampista. Stasera, con il mancato ingaggio di Guessand, la storia si ripete...