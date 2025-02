UFFICIALE - Salernitana, ceduto Maggiore al Bari Il centrocampista saluta

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la SSC Bari per il trasferimento del centrocampista classe 1998 Giulio Maggiore a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, con diritto di opzione ed obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni". Arriva l'annuncio ufficiale del club. Giulio Maggiore saluta la Salernitana e ha raggiunto già Bari dove indosserà la maglia numero 21.

Ora il direttore sportivo Valentini spinge per un suo sostituto. In questi minuti è avanti la candidatura di Zuccon, scuola Atalanta in prestito dalla Juve Stabia.

