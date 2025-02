Salernitana, rinforzo per la mediana: in arrivo Zuccon dalla Juve Stabia Intesa molto vicina tra le due società

La Salernitana si appresta a mettere a segno un colpo in entrata. Dopo aver salutato ufficialmente Giulio Maggiore, passato in prestito con diritto di riscatto al Bari, il ds Marco Valentini ha individuato in Federico Zuccon il sostituto. Scuola Atalanta, il 21enne è reduce dal prestito alla Juve Stabia dove ha trovato pochissimo spazio (7 presenze). Le parti sono molto vicine: il calciatore rientrerà dal prestito all'Atalanta e, poi, si trasferirà a titolo temporaneo alla Salernitana. Essendo un under, non farà cumulo in lista. In mattinata il 21enne sembrava destinato alla Reggiana, nell'ambito di uno scambio con Elvis Kabashi. Poi il colpo di scena, probabilmente legato anche alle difficoltà incontrate dalla Salernitana per arrivare a Mattia Valoti, promesso sposo della Cremonese.

Da capire se, oltre a Zuccon, la società granata proverà a mettere a segno un altro rinforzo in mezzo al campo. Molto potrebbe dipendere dal futuro di Andres Tello, calciatore in uscita ma per il quale, al momento, non ci sono pretendenti.