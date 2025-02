Salernitana, Torregrossa al passo d'addio: l'attaccante passa alla Carrarese Rivoluzione nel reparto offensivo granata

Continua la rivoluzione di mercato in casa Salernitana. Il direttore sportivo Marco Valentini ha raggiunto l'intesa per la cessione di Ernesto Torregrossa. L'attaccante italo-venezuelano è pronto a trasferirsi alla Carrarese a titolo definitivo. Il 32enne, che non è riuscito a lasciare il segno in granata, sarà avversario dell'ippocampo nella lotta salvezza. Ora la Salernitana sta provando a piazzare Yayah Kallon e Jayden Braaf per chiudere l'operazione Thomas Henry. Ad agevolare il tutto potrebbe essere il Verona, società che detiene la proprietà dei tre calciatori. Al momento Kallon non sembrerebbe intenzionato ad accettare un trasferimento in serie C (si è fatta avanti la Caserrtana) ma la situazione potrebbe cambiare sul gong del mercato. Per l'olandese, invece, resta in piedi anche l'ipotesi di un trasferimento in Turchia dove il mercato chiuderà l'11 febbraio. Henry, invece, interromperà il prestito con il Palermo e tornerà al Verona, società che è pronta a girarlo alla Salernitana. Ma prima c'è bisogno di far quadrare il cerchio in uscita.