UFFICIALE - Salernitana, ecco il nono acquisto: arriva Zuccon Il centrocampista in prestito dall'Atalanta: i dettagli dell'operazione

Ecco il nono rinforzo della Salernitana: Federico Zuccon è un nuovo calciatore granata. La nota ufficiale: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Atalanta Bergamasca Calcio per il trasferimento in granata del centrocampista classe 2003 Federico Zuccon. Il calciatore, che ha militato nelle file della Juve Stabia nella prima parte della stagione, si trasferisce a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025 con diritto di opzione.

Dopo aver fatto tutta la trafila nel settore giovanile atalantino fino alla Primavera, Zuccon ha preso parte da protagonista alla splendida cavalcata del Lecco nella stagione 2022/23 con 32 presenze in stagione regolare e 8 nei vittoriosi playoff di Serie C. Nella scorsa stagione ha collezionato 29 gettoni con il Cosenza in B. Dopo aver cominciato l’attuale campionato a Castellammare di Stabia (7 presenze), Zuccon è pronto a mettersi a disposizione di mister Breda già dalla prossima partita in quel di Brescia. Il nuovo centrocampista della Salernitana ha scelto di indossare la maglia numero 98".