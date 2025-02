LIVE. Salernitana, rush finale di mercato: tutte le trattative in tempo reale Segui gli aggiornamenti sull'ultima giornata di calciomercato

Segui gli aggiornamenti in tempo reale sul calciomercato della Salernitana:

ORE 12.00. Continua il pressing granata per il difensore del Cosenza Michael Venturi. Il centrale dei silani è l'obiettivo per il pacchetto arretrato granata. I calabresi però chiedono 400mila euro per cedere il cartellino.

ORE 11.55. La Salernitana cerca una soluzione per Luigi Sepe. Perde terreno l'ipotesi Sampdoria, ad un passo da Cragno, in uscita dal Monza. Il club granata continua a sondare i brianzoli per l'estremo difensore napoletano. Curiosità: l'ex Salernitana Tchaouna ad un passo dagli olandesi del Psv.

ORE 11.30. Valentini a colloquio con il Monza per un possibile scambio tra Luigi Sepe e Mattia Valoti: la società lombarda, dopo l'infortunio di Stefano Turati, ha bisogno di un portiere. I granata, da tempo, sono sulle tracce del centrocampista. Trattativa complessa ma l'ultimo giorno di mercato potrebbe agevolarla.

ORE 11. C'è l'intesa tra la Salernitana ed il Bari per la cessione di Giulio Maggiore: il centrocampista lascerà Salerno, da limare gli ultimi dettagli relativi alla formula dell'operazione che dovrebbe prevedere il prestito con diritto di riscatto.

ORE 10. È iniziata la missione a Milano di Marco Valentini: il ds della Salernitana, nell'ultimo giorno di calciomercato, ha necessità di sfoltire la rosa granata e di garantire almeno altri due innesti alla formazione di Roberto Breda.

Ottopagine.it e Ottochannel racconteranno la giornata con aggiornamenti in tempo reale, sia su questa testata che sul canale 16 nei Tg News delle 14 e delle 19.45 e nel corso di Granatissimi, in onda eccezionalmente di lunedì a partire dalle 20.30.

Filippo Notari

Sabato Romeo