Salernitana, Henry o Russo per l’attacco. Tutto dipende da Torregrossa La cessione del numero 10 avvicinerebbe ad un nuovo innesto in attacco

La Salernitana prova ad accelerare sul fronte mercato. Non è più improbabile una cessione di Ernesto Torregrossa corteggiato non solo dal Catania in serie C. Valentini lavora per chiudere, spinge per la cessione di Kallon, ambito da Casertana e Feralpi Salò, potrebbe interrompere anzitempo il prestito di Braaf dal Verona. Proprio dagli scaligeri però c’è la possibilità di mettere le mani su Thomas Henry, pronto a ritornare all’Hellas dall’esperienza al Palermo. Per l’attacco però occhio a Flavio Russo, giovane punta del Sassuolo che interessa ai granata ed è in uscita dai neroverdi. Per Simy invece ci sono difficoltà nell’accordo per la risoluzione: il calciatore potrebbe restare ma da fuori lista.