Salernitana, Maggiore ad un passo dal Bari: la formula Il ligure pronto a dire "sì" ai galletti

La Salernitana è pronta a chiudere la prima cessione della giornata. In mattinata si è sbloccata la trattativa per la cessione in prestito di Giulio Maggiore. Il centrocampista è ad un passo dal Bari. La Salernitana cede il calciatore ligure fino al termine della stagione con diritto di riscatto dai galletti. Il club granata contribuirà sull’ingaggio. Ora si lavora per definire l’affare. I granata libererebbero una casella over, fondamentale per provare l'affondo per una nuova mezzala. La Salernitana si appresta a salutare Maggiore.