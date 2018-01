Il Mancini "non molla": Open Day in una casetta del corso Una delegazione di professori guidata dalla preside si è riunita questa mattina.

di Andrea Fantucchio

Lo spirito del liceo scientifico «Pasquale Stanislao Mancini» è più vivo che mai. Questa mattina una delegazione di professori, guidati dalla preside Nicolina Silvana Agnes, ha svolto un «Open Day» davvero particolare, sistemandosi in una delle casette di legno del corso.

«Non vogliamo perdere il contatto con la gente. Era disponibile questo spazio al corso e così abbiamo pensato di attrezzare un punto di informazione. Ci auguriamo di riavere presto la nostra sede». Spiega la preside.

Mentre nelle scorse settimane si è parlato di dividere le aule del Mancini fra sei destinazioni: 8 a Rione Parco, 12 a rione san tommaso, 5 all'«Itis Dorso» di via Morelli e Silvati, 5 al «Colletta» di via Sscandone, 12 a via Zigarelli e 9 a Contrada Liguorini.

Una soluzione che ha inevitabilmente generato non poche polemiche. Intanto professori e alunni hanno dimostrato grande coesione anche in questi mesi non semplici dopo il sequestro della struttura.

