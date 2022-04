Calcio a 5, volata scudetto: la Sandro Abate c'è Quinto in Serie A il quintetto avellinese si è rilanciato e non vuole più fermarsi

Il campionato di Serie A di futsal è ormai agli sgoccioli e la Sandro Abate vuole affrontare al meglio il rush finale di stagione. Gli irpini, dopo aver visto sfumare il sogno delle Final Eight di Coppa Italia, mantengono alta la concentrazione per l’obiettivo playoff scudetto. A cinque giornate dal termine della regular season, Abate e compagni possono dire di aver ritrovato il sorriso: dopo la battuta d’arresto subita nel derby contro il Real San Giuseppe (1-5) e qualche prestazione ancora poco convincente, i verdeazzurri hanno conquistato tre vittorie consecutive, partendo dal recupero contro la Syn-Bios Petrarca (2-3), che ha prodotto una grande iniezione di fiducia. In seguito, i successi contro la Cormar Polistena (4-2) e, l’ultimo, nel derby contro il Napoli Futsal (3-4). La Sandro Abate, di fatto, è al momento al quinto posto in classifica con 39 punti, tre in più rispetto all’Aniene e al Pescara, quest’ultima con una gara ancora da recuperare. Sopra gli irpini, con minor distacco, c’è il Padova con 47 punti. Per gli uomini di mister Scarpitti, quindi, vietato abbassare la guardia: il prossimo match è in programma venerdì, al PalaDelMauro, contro la capolista dell’Italservice Pesaro. Tra le due compagini, all’andata, ebbero la meglio i biancorossi: 3-1 il risultato finale al PalaNinoPizza.