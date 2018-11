Avellino, sorrisi e fiato sospeso. Gerbaudo-Scarf: che botta! In archivio il mercoledì della svolta sul fronte stadio. Al "Country" duro colpo anche per Matute

di Marco Festa

La querelle “Partenio-Lombardi” è giunta al capolinea in un mercoledì decisivo per le sorti dello stadio del capoluogo irpino. Questa mattina - come anticipato da 696 TV e Ottopagine.it nella serata di ieri - dopo qualche ora di riflessione in seguito alla riunione tenuta a Palazzo di Città lo scorso lunedì, il presidente dell'U.S. Avellino, Walter Taccone, ha informato il Comune e la Calcio Avellino SSD di aver deciso di voler procedere alla risoluzione della convenzione in essere con l'ente cittadino in modo da favorire il subentro nello stadio, a titolo definitivo ed esclusivo, della neo-nata società di De Cesare. A quest'ultima, Taccone ha concesso formalmente l'utilizzo in comodato d'uso gratuito di tutti i beni, attualmente nella struttura, di proprietà del vecchio club. Questo fino a quando la Sidigas renderà note le proprie determinazioni sul destino di tali beni, ma con la garanzia che il manto in erba sintetica rimarrà in ogni caso al suo posto fino alla fine della stagione.

A stretto giro di posta, subito dopo la ricezione della PEC di Taccone, è arrivata la convocazione in Comune per il presidente del Calcio Avellino, Claudio Mauriello con il quale si è iniziato a parlare della nuova convenzione che sarà stipulata; per la quale, però, sono necessari tutti i tempi tecnici del caso. Motivo per cui, domani, in giunta, sarà proposta e approvata una delibera con la quale si concederà alla Calcio Avellino SSD l’utilizzo dell’impianto di via Zoccolari fino al 31 dicembre, dietro il pagamento del canone come già stabilito dalla vecchia convenzione con l’U.S. Avellino.

E mentre l'assessore allo sport, Donatella Buglione, ha esultato a mezzo comunicato stampa evidenziando che “i tifosi meritano rispetto", la squadra ha proseguito la preparazione per il match casalingo, che si giocherà regolarmente nella tana dei lupi, in programma sabato, alle 14:30, contro i sardi del Castiadas. Sulla via del completo recupero De Vena, Tribuzzi e Sforzini, che si sono gestiti per via dei rispettivi acciacchi. Fuori causa Dondoni, Mithra e, soprattutto, capitan Morero, in forte dubbio per la prossima partita per via di fastidi alla schiena. Stop forzato anche per Buono. Attimi di apprensione per Matute, che si è fermato per un colpo alla tibia destra e, soprattutto, per uno duro scontro di gioco tra Gerbaudo e Scarf: colpo alla nuca senza conseguenze - solo dolore - per il primo; il secondo è stato costretto a lasciare il campo di gioco del “Country Sport” per le cure del caso al piede destro.

