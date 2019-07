Calciomercato, il punto sulle trattative dell'Avellino Negoziati, contatti, sondaggi, offerte e indiscrezioni reparto per reparto

Dentro Ignoffo e Cinelli, tandem di ex capitani dell'Avellino per la panchina biancoverde; definito lo staff tecnico: la corsa contro il tempo per evitare penalizzazioni ed ammende in classifica, rispettando i tesseramenti da effettuare entro il prossimo 31 luglio (ve li avevamo elencati in questo articolo, ndr), procede a tutta velocità, ma guai a cantar vittoria prima di aver tagliato lo striscione del traguardo in un'estate che ha insegnato a non dare davvero nulla per scontato.

In stand-by il futuro societario, anche se la Sidigas non sembra intenzionata a formalizzare la richiesta di cessione del club, almeno a stretto giro di posta (i primi passi in vista della nuova stagione potrebbero non essere semplicemente per garantire la sopravvivenza dell'U.S., anche se si naviga a vista, ndr). Restano alla finestra, D'Agostino, Tedeschi e Ferrero (quest'ultimo, sempre più affascinato e interessato dall'idea di investire nel lupo, ndr).

Le conferme di Alfageme e Morero dovrebbero essere il preludio a quelle di Gerbaudo e Di Paolantonio, che hanno pazientemente atteso l'evolversi della situazione in casa irpina. Per il secondo, in particolare, non mancano le offerte: Casertana, Cerignola, Foggia e Palermo (Bucaro, che alla fine non si accomoderà sulla panchina dei rosanero, lo avrebbe voluto fortemente, ndr) sono più che interessate. Il centrocampista teramano vorrebbe, però, restare in Irpinia e non esiterebbe a farlo di fronte a una proposta economica all'altezza del campionato, quello scorso, disputato all'ombra del Partenio. Fanno parte della scuderia Andrenacci anche Richard Lasik e Vedran Celjak. La mezzala slovacca, che non gioca una partita dal 17 novembre 2017, quando si infortunò gravemente allo “Stirpe” di Frosinone, ha svolto gli ultimi controlli in giornata, a Villa Stuart ed è pronta a rimettersi in gioco; ha offerte da Serie A estere e dal Teramo nel quale potrebbe svolgere un periodo di prova. Il rapporto speciale che lo lega alla piazza avellinese, che gli è stata accanto nel momento della difficoltà, potrebbe far pendere l'ago della bilancia verso la Campania. Il difensore croato, svincolato, ha offerte da Novara, Catania e Carrarese, ma Di Somma lo vorrebbe fortemente e spinge per chiudere in tempi celeri.

Sempre per il centrocampo l'idea dell'ultim'ora è un ex Benevento, Andrea Doninelli, mentre è sempre più vicino Simone Tascone, di proprietà del Pescara, nella scorsa stagione in prestito al Fano. Per la difesa sono stati intensificati i contatti per Giuliano Laezza, nell'annata agonistcia 2018/2019 alla Sicula Leonzio; vecchia conoscenza di Bucaro, al Savoia, e Amedeo Silvestri, fratello di Luigi, che gioca nel Potenza, libero dopo aver totalizzato 23 presenze con la maglia della Cavese.

A Sturno, in occasione dell'amichevole tra i metelliani e l'Equipe Campania, è stato osservato l'attaccante Diego Albadoro, in passato già nel mirino irpino. Offerto, infine, il portiere italo-albanese Alessio Abibi.

Sul fronte giovani, domani, missione a Milano del neo-diesse dei lupi, orientato ad affidare il settore giovanile a Dario Rocco (Berretti), Raffaele Biancolino (Under 17), Jorge Juary (Under 15) e Luigi Molino (scuola calcio).

Di Somma fa sul serio per Angelo D'Angelo, che la Casertana lascerebbe partire volentieri, da tempi non sospetti. I contatti si susseguono.