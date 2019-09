Cavese - Avellino, probabili formazioni e presentazione gara Allo stadio "Menti" la gara valida per la settima giornata del girone C di Serie C

Il primo derby della stagione, l'ultima delle tre partite in otto giorni in calendario per chiudere un tour de force che, finora, ha riservato due sconfitte di fila, nessuno punto in classifica e smorzato gli entusiasmo generati dalle tre vittorie consecutive inanellate prima di un doppio turno casalingo, sfruttato come peggio non si poteva. Al “Menti” di Castellammare di Stabia (ore 15), l'Avellino affronta la Cavese con l'obiettivo di interrompere la striscia negativa innescata dagli 0-1 subiti per mano di Bisceglie e Virtus Francavilla, garantendosi un'importante iniezione di fiducia e autostima. Tra il dire e il fare c'è di mezzo l'undici metelliano allenato dall'ex tecnico dei lupi Salvatore Campilongo, da due partite sulla panchina dei blufoncé, che, dopo aver brindato ai 3 punti alla “prima” da mister degli aquilotti facendo suo (1-0) un altro derby, ovvero quello con la Paganese, brama il riscatto così come il “collega” Giovanni Ignoffo.

Il tecnico siciliano, che deve fare a meno di Albadoro, alle prese con noie muscolari e non convocato, è costretto a rinviare il passaggio dal 5-4-1 al 4-4-2 proprio perché ha una sola punta a disposizione, il francese Charpentier, che guiderà l'attacco. A centrocampo si va verso l'esclusione di Alfageme con Rossetti di nuovo largo a sinistra, Micovschi inamovibile sull'out opposto e Di Paolantonio e De Marco interni. In difesa potrebbe esserci la vera novità di giornata. La linea a cinque difensiva davanti ad Abibi, che sembra destinato a ritrovare la titolarità smaltito il contraccolpo psicologico per lo svarione che ha spianato la strada al successo del Bisceglie, con Celjak, il rientrante Morero, Laezza e Parisi, dovrebbe essere completata da Njie nelle vesti di centrale di destra in favore di Illanes.

Dall'altra parte del campo ci sarà, invece, salvo colpi di scena, Germinale: trattato dall'Avellino in estate, match-winner contro gli azzurrostellati. Il bomber fungerà da riferimento centrale con Di Roberto e Sainz-Maza o Russotto ai suoi lati nel tridente offensivo. Out Castagna e Lulli.

Quattrocento i tifosi irpini al seguito della squadra. Imponente il servizio d'ordine e massima l'allerta per evitare tensioni con i supporter della Juve Stabia, storici rivali della sostenitori avellinesi.

Cavese - Avellino, le probabili formazioni.

Stadio “Menti” (ore 15 - Interviste post-gara in diretta dalle 17 sul canale 696 del digitale terrestre)

Cavese (4-3-3): Bisogno; Matino, Rocchi, Marzorati, D'Ignazio; Nunziante, Matera, Favasuli; Di Roberto, Germinale, Sainz-Maza. A disp.: Kucich, Polito, El Ouazni, De Rosa, Marzupio, Addessi, Stranges, Galfano, Guadagno, Goh, Russotto, Bulevardi. All.: Campilongo.

Indisponibili: Castagna, Lulli.

Squalificati: nessuno.

Ballottaggi: Sainz-Maza - Russotto: 60% - 40%.

Avellino (5-4-1): Abibi; Celjak, Njie, Morero, Laezza, Parisi; Micovschi, Di Paolantonio, De Marco, Rossetti; Charpentier. A disp.: Tonti, Pizzella, Zullo, Falco, Illanes, Alfageme, Carbonelli, Evangelista, Silvestri, Petrucci. All.: Ignoffo.

Indisponibili: Albadoro, Karic, Palmisano, Stojkovic.

Squalificati: nessuno.

Ballottaggi: Abibi - Tonti: 55% - 45%; Njie - Illanes: 55% - 45%.

Arbitro: Longo della sezione di Paola. Assistenti: Stringini della sezione di Avezzano e Micaroni della sezione di Chieti.