Avellino - Potenza, probabili formazioni e presentazione gara Una novità per reparto per Capuano rispetto all'undici iniziale opposto al Catanzaro

Tornare a muovere la classifica dopo due sconfitte consecutive in campionato sfruttando l'iniezione di fiducia garantita dal successo infrasettimanale, nei sedicesimi di Coppa Italia di Serie C, contro la Cavese: stasera, con calcio d'inizio alle 20,45, al “Partenio-Lombardi”, contro il Potenza, l'Avellino scenderà in campo con l'obiettivo di sganciarsi dalla zona play-out dove è stato risucchiato dalla Cavese, a quota 14 punti. Sfida speciale per Ezio Capuano, tecnico dei lupi, nato a Salerno, ma originario di Pescopagano; protagonista della conquista di una salvezza insperata, passata alla storia, alla guida dei leoni, rivelazione dell'avvio di stagione nel girone C, che con il match tra irpini e lucani farà calare il sipario sulla quattordicesima giornata. Non ci sarà, però, spazio per l'amarcord.

Fronte formazione, sponda biancoverde, novità in tutti i reparti rispetto all'undici iniziale opposto nel precedente turno, al “Ceravolo”, al Catanzaro: in porta, Tonti sembra destinato a scalzare Abibi; in difesa è certo il rientro di capitan Morero: ai suoi lati agiranno Zullo e Laezza; a centrocampo, De Marco, Di Paolantonio, Micovschi, riportato in mediana dopo la buona gara da sottopunta disputata in Calabria, più Celjak e Parisi sulle corsie laterali; in attacco, Charpentier, nonostante la pre-tattica di rito relativa a sue presunte condizioni non ottimali, e Albadoro.

Il Potenza, senza lo squalificato mister Raffaele e l'esperienza di Emerson nelle retrovie (anch'esso appiedato dal giudice sportivo, ndr) dovrebbe adottare un 3-5-2 speculare a quello dei dirimpettai con Viteritti e Sepe sulle fasce e l'ex Salernitana, Vuletich punta centrale. I rossoblù saranno sostenuti da 450 tifosi.

Avellino - Potenza, le probabili formazioni.

Stadio “Partenio-Lombardi” (ore 20,45 - Interviste post-partita in diretta dalle 22,45 sul canale 696 del digitale terrestre)

Avellino (3-5-2): Tonti; Zullo, Morero, Laezza; Celjak, De Marco, Di Paolantonio, Micovschi, Parisi; Charpentier, Albadoro. A disp.: Abibi, Pizzella, Palmisano, Rossetti, Illanes, Alfageme, Njie, Karic, Carbonelli, Evangelista, Silvestri, Petrucci. All.: Capuano.

Indisponibili: nessuno.

Squalificati: nessuno.

Ballottaggi: Tonti - Abibi: 55% - 45%; De Marco – Rossetti: 55% - 45%.

Potenza (3-5-2): Ioime; Sales, Giosa, Silvestri; Viteritti, Dettori, Coppola, Iuliano, Sepe; Vuletich, Arcidiacono. A disp.: Breza, Panico, Coccia, Nembot, Longo, Isgrò, Ferri Marini, Ricci, Murano, Souare, França. All.: Trimarchi (Raffaele squalificato).

Indisponibili: Di Somma.

Squalificati: Emerson.

Ballottaggi: Sepe – Panico: 55% - 45%; Vuletich - Murano 55% - 45%; Arcidiacono - Ferri Marini: 55% - 45%.

Arbitro: Marchetti della sezione di Ostia Lido. Assistenti: Garzelli della sezione di Livorno e Nuzzi della sezione di Valdarno.