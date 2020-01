Avellino - Vibonese, le probabili formazioni Alle 15 la gara valida per la seconda giornata di ritorno del girone C di Serie C

A distanza di poco meno di un mese dell'ultimo impegno ufficiale (Monopoli – Avellino 0-2, dello scorso 15 dicembre, ndr) l’Avellino torna in campo per la seconda giornata di ritorno del girone C di Serie C, in attesa di recuperare il match contro il Catania non disputato per lo sciopero ordinato dalla Lega Pro (al “Massimino” si giocherà mercoledì 22 gennaio alle ore 15, ndr). Al “Partenio-Lombardi” (ore 15) arriva la Vibonese. I punti di contatto tra irpini e calabresi non mancano, a partire dai 26 punti a cui sono appaiati in classifica, in zona playoff, fino alle assenze per infortuni e squalifiche che costringeranno Capuano e Modica agli straordinari per trovare la proverbiale quadratura del cerchio.

Sponda biancoverde, indisponibili Alfageme, Morero e Laezza, appiedati per un turno dal giudice sportivo, oltre ai lungodegenti Charpentier e Palmisano. Non convocato Abibi per scelta tecnico mentre in difesa il neo-acquisto Bertolo non può essere ancora tesserato per vie delle ormai note vicissitudini sul fronte societario, che, nel pomeriggio di ieri, hanno portato a una nota di puntualizzazione da parte del club. Con soli 18 calciatori a disposizione il 3-5-1-1 adottato anche al “Veneziani” diventa pressohé obbligato: Micovschi agirà a supporto dell'unica punta Albadoro.

Dall'altra parte del campo non sono inferiori i problemi in difesa con Altobello e Malberti non utilizabili. Redolfi dovrà stringere i denti ed affiancare Del Col. A centrocampo, out Prezioso e Allegretti, quest'ultimo in procinto di essere ceduto, spazio a Petermann e Pugliese. In attacco la “bestia nera” dell'Avellino, Bernardotto, dovrebbe essere preferito a Emmausso.

Avellino - Vibonese, le probabili formazioni.

Stadio “Partenio-Lombardi” (ore 15)

Avellino (3-5-1-1): Tonti; Illanes, Zullo, Njie; Celjak, De Marco, Di Paolantonio, Silvestri, Parisi; Micovschi; Albadoro. A disp.: Pizzella, Rossetti, Karic, Carbonelli, Acampora, Evangelista, Petrucci. All.: Capuano.

Indisponibili: Abibi, Bertolo, Charpentier, Palmisano.

Squalificati: Alfageme, Laezza, Morero.

Ballottaggi: nessuno.

Vibonese (4-3-3): Greco; Ciotti, Del Col, Redolfi, Tito; Pugliese, Petermann, Tumbarello; Berardi, Bernardotto, Bubas. A disp.: Mengoni, Prezzabile, Taurino, Mahrous, Napolitano, Quaranta, Raso, Rezzi, Emmausso. All.: Modica.

Indisponibili: Malberti.

Squalificati: Altobello, Prezioso.

Ballottaggi: Greco - Mengoni: 60% - 40%; Bernardotto - Emmausso: 55% - 45%.

Arbitro: Kumara della sezione di Verona. Assistenti: Mittica e Gregorio della sezione di Bari.