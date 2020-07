Avellino, D'Agostino incontra Capuano: è l'ora della verità Il tecnico è fortemente in bilico mentre sono in rialzo le quotazioni di conferma per Di Somma

Si terrà nel tardo pomeriggio odierno, a Montefalcione, un summit tra la proprietà dell'Avellino, il tecnico Ezio Capuano e il suo vice Giuseppe Padovano. La loro posizione è fortemente in bilico, nonostante siano legati al club biancoverde sino al 30 giugno 2021 con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione. Lo scorso sabato, infatti, il direttore sportivo Salvatore Di Somma, svincolato dallo scorso 30 giugno; che sembrava prossimo all'addio dopo le dichiarazioni nell'ultimo post-gara di Angelo D'Agostino, ha avuto un incontro con il presidente e suo figlio Giovanni, amministratore unico della IDC, nel corso del quale sarebbe emersa la volontà di andare avanti insieme, ma non solo. A far pendere l'ago della bilancia dalla sua parte parrebbe essere stata la disponibilità dello stesso dirigente a gettare le basi per il nuovo corso biancoverde anche senza l'allenatore, da lui fortemente voluto al posto di Giovanni Ignoffo. Su Capuano peserebbero delle valutazioni della società in merito alle tensioni, relative alla gestione dello spogliatoio, già venute fuori poco dopo il suo arrivo in Irpinia, e riemerse con prepotenza in avvicinamento ai playoff. In pole position per prendere il posto del mister di Pescopagano, come anticipato da Ottopagine.it nella serata di ieri, c'è Gaetano Auteri, che ha appena salutato il Catanzaro e che, con Di Somma, ha conquistato la prima promozione in Serie B nella storia del Benevento.