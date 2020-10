Viterbese - Avellino, le probabili formazioni Un ballottaggio da risolvere per Braglia. Tre novità rispetto all'undici opposto alla Turris

Si scrive Viterbese - Avellino, si legge: sarà la volta buona? Reduci dalla sospensione, al 10', per impraticabilità del campo di gioco del derby casalingo con la Turris, che verrà recuperato alle 15 del 28 ottobre, i biancoverdi sperano di poter finalmente rompere il ghiaccio con il campionato di Serie C formato 2020/2021. Tra il dire e il fare c'è, ancora una volta, il maltempo perché, come fossero perseguitato da una nuvola fantozziana, Miceli e compagni dovranno di nuovo i conti con le abbondanti piogge, previste per tutta la giornata sul comune laziale.

Se il manto in erba sintetica mista riuscirà a tenere botta, si vedrà. Agli uomini di Braglia non resta che compiere uno sforzo extra dal punto di vista mentale per mantenere alta la concentrazione. Ieri, nel corso della conferenza stampa di presentazione del match, il tecnico toscano non ha nascosto di essere fortemente contrariato dai due rinvii che hanno già ingolfato il calendario (il match interno con il Bisceglie si giocherà il 18 novembre alle 20,45, per effetto del bonus di tempo concesso ai pugliesi, ripescati lo scorso 30 settembre in Terza Serie, ndr). Tant'è. Non c'è altro da fare che tenere alta l'attenzione e tuffarsi (ci si augura solo in senso metaforico, ndr) nella prima di due trasferte di fila (domenica 11 ottobre si va Palermo, ndr) venute fuori dal tourbillon di decisioni relative alle date delle partite.

Ed è di nuovo il tempo delle scelte. L'unico dubbio tra le file irpine è rappresentato da De Francesco, non al top della forma. Se non dovesse essere in condizione di prendere parte alla gara, con la certezza di non rischiare nulla sotto il profilo fisico, gli sarà preferito Marco Silvestri. L’altro Silvestri, il neo-acquisto Luigi, subito titolare nelle vesti di centrale di destra del terzetto difensivo. Figura, invece, in extremis nell'elenco dei convocati, a dispetto del lungodegente Laezza, Rizzo: sbrogliata la matassa con il Livorno, è stato tesserato. Rispetto all'undici iniziale opposto alla Turris, Ciancio, che ha scontato il turno di squalifica, tornerà ad agire sulla fascia destra.

Anche Maurizi adotterà il 3-5-2. Recuperato in extremis Salandria, che fungerà da mezzala destra. Fuori De Falco e Palermo e, per il turno di stop comminatogli dal giudice sportivo, il calciatore più talentuoso della rosa dei leoni, Tounkara, che sarà rimpiazzato da Calì. Quest'ultimo rappresenterà la spalla dell'ex Salernitana Rossi nel tandem d'attacco. Arruolato pure l'ultimo arrivato, in ordine cronologico, il cursore di fascia mancina Falbo, girato in gialloblù dalla Lazio. Calcio d'inizio alle 20,45.

Viterbese - Avellino, le probabili formazioni.

Stadio "Rocchi" (ore 20,45)

Viterbese (3-5-2): Daga, Mbende, Markic, Baschirotto; Simonelli, Salandria, Bensaja, Bezziccheri, Urso; Calì, Rossi. A disp.: Maraolo, Ricci, Galardi, Zanon, Macrì, E. Menghi, M. Menghi, Benvenuti, Sibilia, Bianchi, Falbo. All.: Maurizi.

Indisponibili: Cerroni, De Falco, De Santis, Palermo.

Squalificati: Tounkara.

Ballottaggi: nessuno.

Avellino (3-5-2): Forte; L. Silvestri, Miceli, Rocchi; Ciancio, Aloi, De Francesco, D’Angelo, Tito; Maniero, Santaniello. A disp.: Pane, Pizzella, Bernardotto, Dossena, Adamo, Mariconda, Bruzzo, Burgio, M. Silvestri, Nikolic. All.: Braglia.

Indisponibili: Laezza.

Squalificati: nessuno.

Ballottaggi: De Francesco - M. Silvestri: 51% - 49%.

Arbitro: Fontani della sezione di Siena. Assistenti: Dell’Olio della sezione Molfetta e Matera della sezione di Lecce. Quarto uomo: Tesi della sezione di Lucca.