Bari, deciso il futuro di Auteri Ieri, incontro tra una delegazione di tifosi, il diesse Romairone e capitan Di Cesare

Il fiato sul collo dell'Avellino, che ha rosicchiato punti fino a portarsi a -4 ed ha “rischiato” di avvicinarsi ancora di più. Vincendo a Bisceglie i punti di ritardo sarebbero stati solo due. A prescindere dall'inseguimento dei biancoverdi, in casa Bari gli animi sono tutt'altro che distesi e sulla graticola c'è ormai da tempo un ex allenatore di lupi: Gaetano Auteri. Inviso a una parte della piazza che sembra piuttosto consistente, il tecnico di Floridia è stato confermato dopo il pari casalingo con la Cavese, preceduto dal rocambolesco k.o. a Teramo. Nelle scorse ore era circolato, con insistenza, il nome di un altro ex dell'Avellino, Massimo Rastelli, per sostituirlo, ma i tempi ristretti prima della prossima partita, domenica, alle 12,30, al “San Nicola”, contro la Viterbese, e, innanzitutto, la volontà del club di confermargli la fiducia, a margine dell'ennesimo summit societario, hanno prevalso. Ieri si è, inoltre, tenuto un confronto tra i rappresentanti del tifo organizzato, il direttore sportivo Romairone ed il capitano Valerio Di Cesare. La piazza è spazientita ed ambisce a tornare in Serie B dopo la finale playoff persa, nella scorsa stagione, contro la Reggiana. Per il momento, però, si va avanti senza ribaltoni.