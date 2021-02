Casertana - Avellino, le probabili formazioni Alle 20,30 la gara valida per la ventiseiesima giornata del girone C di Serie C

Casertana e Avellino sono le squadre del momento. Ovviamente, dalla Ternana in giù. Sette vittorie nelle ultime nove partite. L'unica differenza, in termini di risultati, è nella casella delle sconfitte: immacolata per i biancoverdi dall'inizio della striscia positiva. I rossoblù hanno, invece, avuto due passaggi a vuoto: k.o. a Foggia (1-0) e, manco a dirlo, Terni (5-1), ma il loro recente cammino resta da record. Letteralmente. Da quando esiste la Lega Pro unica, infatti, mai i falchetti avevano fatto meglio, neppure nelle stagioni 2014/2015 e 2015/2016, chiuse rispettivamente al quinto (69 punti) e quarto posto (63 punti) in classifica quando la Casertana si fermò a 19 punti in 9 partite (6 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte). La voglia di consolidarsi in zona playoff, dei padroni di casa, reduci dal rotondo 3-0 a Catanzaro, contro la ferma determinazione degli ospiti di arrivare nel migliore dei modi possibili al turno di riposo. In caso di risultato positivo, i lupi manterrebbero quantomeno le distanze inalterate da Catania e Bari, che alle 15 si sfideranno al “Massimino”, e andrebbero, ovviamente, a incrementare il vantaggio in chiave secondo o terzo posto nell'eventualità in cui una delle due contendenti dovesse spuntarla. E a proposito di terzo posto, occhio pure e Palermo - Catanzaro. I siciliani sono in ascesa e i calabresi rischiano di perdere ulteriore terreno.

“Pensiamo a noi” è stato, però, il secco monito di Braglia all'antivigilia del derby. E, dunque, scatta il conto alla rovescia. Fuori il lungodegente Laezza; Errico, alle prese con il suo terzo infortunio muscolare stagionale; Leoni, per scelta tecnica. Rispetto all'undici iniziale opposto mercoledì scorso, al Foggia, saranno confermati in blocco gli interpreti in difesa. Davanti a Forte, spazio a Luigi Silvestri, Miceli e Illanes. A centrocampo, inamovibili Ciancio e Tito sulle corsie laterali così come Carriero in mezzo al campo. De Francesco e Adamo faranno, invece, posto ad Aloi e D'Angelo, partiti dalla panchina contro i satanelli per recuperare preziose energie dopo un campionato da stacanovisti. In attacco, Bernardotto è in rampa di lancio per affiancare uno tra Fella e Maniero. Non è da escludere l'impiego dal primo minuto di Santaniello, che, però, è uscito acciaccato dall'ultima partita e potrebbe, perciò, partire dalla panchina.

“Meglio un giorno da leoni che cento da pecora”, nel contempo, il grido di battaglia di Federico Guidi, che ritrova Matese, al rientro da un turno di squalifica. Out gli infortunati Bordin, Ciriello e Castaldo. In dubbio Del Grosso, che sarà valutato fino all'ultimo. Se non dovesse farcela toccherà a Rillo, scuola Benevento. L'ex “dieci” dei biancoverdi salta il terzo appuntamento col suo passato di fila, da quando, nell'estate del 2018, lasciò l'Irpinia per trasferirsi all'ombra della Reggia.

Casertana - Avellino, le probabili formazioni.

Stadio “Pinto” (ore 20,30)

Casertana (4-3-3): Avella; Hadziosmanovic, Carillo, Buschiazzo, Rillo; Izzillo, Santoro, Icardi; Rosso, Cuppone, Turchetta. A disp.: Dekic, Zivkovic, Konate, Del Grosso, Polito, De Lucia, Matese, Varesanovic, Longo, Matos, De Sarlo, Pacilli. All.: Guidi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Bordin, Castaldo, Ciriello.

Ballottaggi: Rillo - Del Grosso: 51% - 49%.

Diffidati: Buschiazzo, Icardi, Rosso.

Avellino (3-5-2): Forte; L. Silvestri, Miceli, Illanes; Ciancio, Carriero, Aloi, D'Angelo, Tito; Fella, Bernardotto. A disp.: Pane, Rizzo, M. Silvestri, Santaniello, De Francesco, Dossena, Rocchi, Adamo, Maniero, Baraye. All.: Braglia.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Errico, Laezza, Leoni.

Ballottaggi: Fella - Maniero - Santaniello: 35% - 30% - 25%.

Diffidati: Aloi, Carriero, Dossena, Rocchi, Rizzo, Tito.

Arbitro: Mercenaro della sezione di Genova. Assistenti: Niedda e D'Elia della sezione di Ozieri. Quarto ufficiale: De Tommaso della sezione di Rimini.