Catanzaro - Avellino, le probabili formazioni Alle 17,30 la gara valida per la ventottesima giornata del girone C di Serie C

Che effetto ha avuto la sosta, l'Avellino lo scoprirà questo pomeriggio. I biancoverdi, reduci da dieci risultati utili consecutivi e quattro vittorie di fila, sono attesi da un esame probante, contro una squadra che non più tardi di domenica scorsa è stata in grado di imporre il primo stop stagionale al rullo compressore Ternana: il Catanzaro. Al “Ceravolo” (ore 17,30) la posta in palio vale doppio, sia in chiave secondo posto, che i lupi, con 6 punti di vantaggio sugli odierni dirimpettai e 1 sul Bari, puntano a difendere col coltello tra denti, sia in chiave terzo e primo, per effetto del rinvio di Ternana – Cavese. In tal senso, se, come dice Braglia, il campionato possono perderlo solo gli umbri, dall'alto delle dodici lunghezze di vantaggio sui lupi, con una gara da recuperare, con l'incognita Covid non si può dare nulla per scontato e la pressione del potenziale, momentaneo, -9 non potrebbe essere considerata del tutto irrilevante. Meglio, però, pensare a una partita per volta puntando a riprendere da dove si era lasciato.

Sono 18 i calciatori a disposizione di Domenico De Simone (squalificato Braglia) per la sfida valida per la ventottesima giornata del girone C di Serie C. Fuori Aloi, appiedato per un turno dal giudice sportivo; il lungodegente Laezza; Errico, alle prese con il suo terzo infortunio muscolare stagionale; gli infortunati Marco Silvestri e Baraye; Leoni, per scelta tecnica. Rispetto all'undici iniziale opposto alla Casertana saranno confermati ancora una volta in blocco gli interpreti in difesa. Davanti a Forte, a caccia di un record di imbattibilità, spazio a Luigi Silvestri, Miceli e Illanes. A centrocampo, inamovibili Ciancio e Tito sulle corsie laterali così come Carriero e D'Angelo in mezzo al campo. Riecco, poi, De Francesco in cabina di regia. In attacco si va verso il ritorno dal primo minuto del tandem Maniero - Fella. Bernardotto la possibile mossa a sorpresa. Occhio ai cartellini. Carriero, D'Angelo, Dossena, Rocchi, Rizzo e Tito salteranno Avellino - Paganese (domenica, ore 17,30) in caso di giallo.

Sponda giallorossa, quattro successi negli ultimi cinque turni, out gli squalificati Di Massimo e Martinelli, oltre l'acciaccato Contessa. Due i ballottaggi da risolvere: Jefferson o Evacuo per un posto in avanti e Porcino o Risolo per presidiare la corsia mancina.

Catanzaro - Avellino, le probabili formazioni.

Stadio “Ceravolo” (ore 17,30)

Catanzaro (3-4-1-2): Di Gennaro; Scognamillo, Fazio, Riccardi; Casoli, Verna, Corapi, Porcino; Carlini; Curiale, Jefferson. A disp.: Branduani, Iannì, Pierno, Gatti, Garufo, Baldassin, Risolo, Parlati, Grillo, Evacuo, Molinaro. All.: Calabro.

Squalificati: Di Massimo, Martinelli.

Indisponibili: Contessa.

Ballottaggi: Jefferson - Evacuo: 51% - 49%; Porcino - Risolo: 55% - 45%.

Diffidati: Casoli, Calabro, Carlini, Contessa, Risolo.

Avellino (3-5-2): Forte; L. Silvestri, Miceli, Illanes; Ciancio, Carriero, De Francesco, D'Angelo, Tito; Maniero, Fella. A disp.: Pane, Rizzo, Bernardotto, Santaniello, Dossena, Rocchi, Adamo. All.: Braglia.

Squalificati: Aloi.

Indisponibili: Baraye, Errico, Laezza, Leoni, M. Silvestri.

Ballottaggi: Maniero - Fella - Bernardotto (per due maglie): 35% - 35% - 30%.

Diffidati: Carriero, D'Angelo, Dossena, Rocchi, Rizzo, Tito.

Arbitro: Rutella della sezione di Enna. Assistenti: Gualtieri della sezione di Asti e Massimino della sezione di Cuneo. Quarto ufficiale: Di Marco della sezione di Ciampino.