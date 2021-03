Avellino, tamponi di controllo per De Francesco e Carriero Braglia spera di recuperare i centrocampisti. Ecco le possibili novità con la Virtus Francavilla

Domani mattina il “gruppo squadra” dell'Avellino sosterrà il sessantasettesimo ciclo di tamponi nasofraingei. L'auspicio, mentre in Serie C divampano i focolaio (vedi Monopoli e Foggia), è che le negatività complessive rilevate in occasioni degli ultimi due cicli siano confermate in modo da scongiurare in maniera, ci si augura, definitiva, il rischio di una escalation di contagi dopo le positività di Carriero, De Francesco e Bernardotto. E a proposito dei centrocampisti, in isolamento dalle ore precedenti al match con il Potenza dello scorso mercoledì. Domani, De Francesco si sottoporrà a tampone di controllo; venerdì toccherà a Carriero. Entrambi potrebbero essere a disposizione per il match di domenica, alle 15, al “Partenio-Lombardi”, contro la Virtus Francavilla. I tempi, in caso di negativizzazione, restano, però, ristretti data la necessità di ottenere l'idoneità alla pratica dell'attività sportiva in seguito ad apposita visita medica. La condizione fisica resta, poi, un punto interrogativo: i due, pur dandosi da fare tra le mura domestiche, non saranno, ovviamente, al top della forma. Dovrebbero accomodarsi in panchina, salvo diverse valutazioni per motivi di necessità o rispetto allo stato di forma con cui si presenteranno al ritorno in campo. Ma, guai, a mettere il carro davanti ai buoi e dita incrociate, innanzitutto, per il risultato dei test.

Bisognerà, invece, avere ancora pazienza per rivedere in campo Bernardotto la cui positività è stata rilevata venerdì scorso e che dovrà, dunque, attendere domenica per il suo, di tampone di controllo. Sul fronte formazione, dato il turno di squalifica comminato a Luigi Silvestri, toccherà a Rocchi giocare nella linea a tre davanti a Forte, con Miceli o Dossena e Illanes a completare il pacchetto arretrato. In mediana, detto delle incognite relative a De Francesco e Carriero, potrebbe esserci una chance dal primo minuto per Rizzo, che contro il Catania si è ben disimpegnato e potrebbe essere preferito ad Adamo. Ciancio verrebbe così dirottato nelle vesti di mezzala destra. Altro ballottaggio quello tra Tito e lo stesso Adamo, salvo impiego a sorpresa di Baraye, apparso in ritardo di condizione. Si attendono, inoltre, novità sul recupero di Marco Silvestri mentre è conto alla rovescia per i rientri di Errico e Laezza, che non saranno comunque, chiaramente, arruolabili contro i pugliesi. In attacco si va verso il ritorno di Maniero dal primo minuto con Fella favorito su Santaniello. Il tutto, ovviamente, al netto di acciacchi che potrebbero essere celati dalle porte chiuse.