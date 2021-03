Bari, 2-0 alla Paganese e momentaneo -4 dall'Avellino Bianco e D'Ursi, un gol per tempo basta ai pugliesi per superare gli azzurrostellati

Nel secondo anticipo della trentatreesima giornata del girone C di Serie C, dopo la sconfitta per 2-0 al “Lamberti” della Cavese contro il Catania, bastano due lampi bastano al Bari per battere con il finale di 2-0 la Paganese e portarsi momentaneamente a -4 dall'Avellino e a +2 sul Catanzaro, impegnate domani rispettivamente contro la Virtus Francavilla, al “Partenio-Lombardi”, e la Turris al “Liguori”. A decidere il match al “San Nicola” un gol per tempo: a bersaglio Bianco e D'Ursi. Gli azzurrostellati attendono ora di conoscere il risultato di Vibonese - Teramo e Bisceglie - Ternana con l'auspicio di mantenere inalterate le distanze dalle dirette concorrenti per i playout e la salvezza diretta.

Il tabellino.

Bari – Paganese 2-0

Marcatori: pt 20' Bianco; st 14' D'Ursi.

Bari (4-2-3-1): Frattali; Semenzato, Di Cesare, Minelli, Perrotta; Bianco, De Risio; Marras, Mercurio (19' st Lollo), Rolando (1' st D'Ursi); Antenucci (19' st Cianci). A disp.: Marfella, Fiory, Cianci, Dargenio, Candellone, Pinto, Ferrante, Colaci, Manè. All.: Carrera.

Paganese (3-5-2): Baiocco; Schiavino (23' st Cigagna), Sbampato, Sirignano (8' st Mattia); Carotenuto, Zanini, Bramati (23' st Gaeta), Onescu (31' st Diop), Squillace; Guadagni, Raffini (31' st Mendicino). A disp.: Bovenzi, Fasan, Bonavolontà, Di Palma, Curci, Antezza, Volpicelli. All.: Di Napoli.

Arbitro: Caldera della sezione di Como. Assistenti: Monaco della sezione di Termoli e Dell'Arciprete della sezione di Vasto. Quarto ufficiale: Milone della sezione di Taurianova.

Note: Ammoniti: Sirignano, Rolando, Raffini, Squillace, Cianci, De Risio. Recupero: pt 0', st 5'. Gara a porte chiuse.