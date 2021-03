Avellino, un rientro annunciato e due sorprese tra i convocati Con la Virtus Francavilla probabili 4 novità dall'inizio rispetto all'undici opposto al Catania

Sono 19 i calciatori a disposizione di Piero Braglia per Avellino - Virtus Francavilla, in programma domani, alle 15, allo stadio “Partenio-Lombardi”, valida per la trentatreesima giornata del girone C di Serie C. Fuori lo squalificato Luigi Silvestri; Carriero e De Francesco, ancora positivi al Covid; Bernardotto, che domani si sottoporrà a tampone di controllo; il lungodegente Errico; Leoni, per scelta tecnica. Dopo 6 mesi e 7 giorni dal suo infortunio al ginocchio destro, torna tra i convocati capitan Laezza. Recuperato Marco Silvestri. Prima convocazione per il classe 2003 Federico Capone. Il giovanissimo centrocampista, nato a Montella, ha scelto la maglia numero 25. Capitolo undici titolare. Davanti a Forte, giocheranno certamente Rocchi e Illanes mentre Dossena potrebbe scalzare Miceli nelle vesti di perno centrale della linea a tre. A centrocampo, Ciancio è inamovibile, anche se potrebbe fungere da mezzala per tamponare l'emergenza nel settore nevralgico, mentre, salvo inserimento a sorpresa di Baraye, Rizzo e Adamo potrebbero giocare contemporaneamente, con Aloi e D'Angelo, garantendo a Tito un turno di riposo. In attacco spazio al tandem Maniero - Santaniello con Fella inizialmente in panchina.

L'elenco dei 19 convocati.

Portieri: Pane, Forte.

Difensori: Baraye, Ciancio, Dossena, Illanes, Laezza, Miceli, Rocchi, Rizzo, Tito.

Centrocampisti: Adamo, Aloi, Capone, D'Angelo, M. Silvestri.

Attaccanti: Fella, Maniero, Santaniello.

La probabile formazione.

Avellino (3-5-2): Forte; Rocchi, Dossena, Illanes; Rizzo, Ciancio, Aloi, D'Angelo, Adamo; Maniero, Santaniello. A disp.: Pane, Tito, Laezza, Miceli, M. Silvestri, Fella, Capone, Baraye. All.: Braglia.